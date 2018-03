Guevara y Granado en el lago Titicaca





27 de marzo de 1952.- En la zona del lago Titicaca, en Perú, Ernesto Guevara y Alberto Granado logran conseguir un camión para iniciar el viaje hacia el Cuzco, ciudad situada en los Andes surorientales, en el valle del río Huatanay, a 3, 360 metros de altitud.



Llevaban una carta de recomendación para un destacado galeno que era un ex leprólogo, carta que le entregara el médico de Puno. En sus Notas de viaje, Ernesto expresa con respecto al viaje:



“El primer tramo no fue muy largo ya que el camionero nos dejó en Juliaca, donde debíamos tomar otro camión que nos llevara siempre en dirección norte”.



27 de marzo de 1960.- El Comandante Ernesto Che Guevara interviene en el programa de televisión “Universidad Popular”. En su conferencia se refiere a la situación de Cuba y sus perspectivas de desarrollo.



Una semana antes había participado en el programa inaugural “Universidad Popular”. En fechas posteriores el Che volvería a participar en programas de televisión en los que trató temas de carácter nacional e internacional.



27 de marzo de 1961.- El Che dirige el Consejo de Dirección del Ministerio de Industrias en el que se analiza, entre otros aspectos, el informe de la empresa Consolidada de la Industria Química.



27 de marzo de 1967.- El Che comenta en su diario cómo repercutió la noticia del primer enfrentamiento que tuvieron con fuerzas del régimen de Bolivia:



“Hoy hizo explosión la noticia acaparando todo el espacio radial y produciendo multitud de comunicados, incluida una conferencia de prensa de Barrientos. El parte oficial incluye un muerto más que nosotros y los da como heridos y luego fusilados y nos asigna 15 muertos y 4 prisioneros, dos de ellos extranjeros, pero también se habla de un extranjero que se autoeliminó y de la composición de la guerrilla. Es evidente que los desertores o el prisionero hablaron, sólo que no se sabe exactamente cuánto dijeron y cómo lo dijeron. Todo parece indicar que Tania está individualizada con lo que se pierden dos años de trabajo bueno y paciente. La salida de la gente es muy difícil ahora; me da la impresión de que no le hizo ninguna gracia a Dantón cuando se lo dije. Veremos en el futuro”.



Seguidamente detalla:



“Benigno, Loro y Julio salieron para buscar el camino a Pirirenda; deben tardar dos o tres días y sus instrucciones son llegar sin ser vistos a Pirirenda para hacer luego una expedición a Gutiérrez”.



También comenta:



“El avión de reconocimiento tiró unos paracaídas que la vigía informó habían caído en el campo de caza; se envió a Antonio y dos más para investigar y tratar de hacer prisioneros pero no había nada”.



Agrega:



“Por la noche tuvimos una reunión de Estado Mayor en la que fijamos los planes para los días venideros. Hacer mañana una góndola a la casita nuestra para recoger maíz, luego otra para comprar en Gutiérrez y por fin un ataquecito de distracción, que puede ser en el monte entre Pincal y Lagunilla a los vehículos que transiten allí. Se confecciona el comunicado No. 1 que trataremos de hacer llegar a los periodistas de Camiri (D. XVII)”.

