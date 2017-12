2017 en el calendario musical cubano (+Fotos y Videos)



Artistas cubanos e internacionales en el concierto por el Día Internacional del Jazz.



Cuando estamos por cruzar el umbral del 2018, es inevitable hacer un recuento de lo vivido durante la etapa marcada por el almanaque que estamos por desechar. En este caso, nos corresponde hacerlo en el ámbito de la música en Cuba.



Sin dudas, el principal suceso musical del 2017 fue la celebración en La Habana de la VI edición del Día Internacional del Jazz, cuya sede mundial acogimos, por decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del 24 al 30 de abril.



Le sugerimos un fragmento de la interpretación del emblemático tema Imagine de John Lennon durante la celebración en la capital cubana:







El cierre de la jornada se realizó con un gran concierto que reunió en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso leyendas vivas del jazz como los pianistas y compositores Herbie Hancock, de Estados Unidos, y Chucho Valdés, de Cuba.



En segundo lugar queda un acontecimiento de inicios de este mes de diciembre, cuando la UNESCO declaró al punto cubano o punto guajiro como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, fallo que se acogió con júbilo y que el próximo año, como se anunció, motivará más de un guateque como merecido homenaje a los cultores de esta tradición que es poesía y música de nuestros campesinos.





Danay Suárez recibe la Gaviota de Plata en el festival de Viña del Mar. Foto: 24horas.cl.



Una mención especial merece la rapera Danay Suárez, quien se lleva el mérito, sin ánimos de ser absoluto, de ser –quizás- la artista cubana con más repercusión internacional durante esta etapa en el escenario musical.



Y argumento con dos ejemplos. Primero, su deslumbrante y polémica actuación en la 58 edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, en Chile, donde un consciente cambio en la letra demoró la premiación para terminar conquistando la Gaviota de Plata (de la inspiración) por su mensaje de amor y paz. Segundo, Danay actuó en la ceremonia de los premios Grammy Latinos, en Las Vegas, Estados Unidos, con el crédito de ser la cubana más nominada en ese certamen por su disco Palabras Manuales (Universal Music Group Latino), incluido en los apartados Mejor álbum del año, Mejor artista novel, Mejor álbum de música alternativa y Mejor canción alternativa, por Integridad que grabó con Stephen Marley, uno de los hijos del mítico Bob Marley.



Disfrute de la presentación de Danay Suárez en el Festival Viña del Mar:







Al repasar la huella de la música y los músicos cubanos en el año que casi termina, debemos recordar otros hechos relevantes, como el desarrollo de la XXI Feria Internacional Cubadisco 2017 que estuvo dedicado a la trova y que conmemoró el aniversario 150 del natalicio de Sindo Garay y el 45 del Movimiento de la Nueva Trova, que tantas figuras imprescindibles nos dejó.



Con la participación de artistas de Puerto Rico, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela y Suiza, el gran evento de la industria musical cubana entregó el pasado mes de mayo su Gran Premio al grupo Buena Fe, por Sobreviviente (EGREM), un álbum de 13 canciones que tiene la presencia especial del cantautor Silvio Rodríguez en el sencillo La Tempestad.





El Dúo Buena Fe ganó Gran Premio Cubadisco 2017.



De Cubadisco, aún me quedan insatisfacciones. La primera está relacionada con la promoción y comercialización de los fonogramas en concurso; la segunda con la programación, que aún no logra hacer de mayo el mes de la música; y la tercera con la divulgación de los premiados y su obra.



Otro momento a destacar, fue el otorgamiento, en abril, del Premio Nacional de Música 2016 al nonagenario compositor santiaguero Enrique Bonne Castillo, reconocido como el creador del ritmo pilón.



Disfrute en video Los Tambores de Enrique Bonne, Hay un caracol en el mar:







Por otra parte, con profundo pesar, fuimos receptores de noticias que anunciaron las muertes de prestigiosas figuras del mundo de la música como el distinguido pianista, compositor y director de orquesta Mario Romeu González, en enero; el legendario sonero Enrique "Nené" Álvarez, en febrero; la guitarrista y notable pedagoga Clara Nicola, en julio; y el afamado tresero Gilberto Oviedo La Portilla (Papi Oviedo), en octubre.



Con alegría, recibimos conocimos que el extraordinario guitarrista, compositor y director de orquesta, el maestro Leo Brouwer, conquistó el Premio Grammy Latino a la mejor composición clásica contemporánea por la obra “Sonata del Decamerón negro”, interpretada por la española Mabel Millán.



Entre las buenas visitas estuvo la del cantante estadounidense-canadiense Rufus Wainwright, quien en septiembre pasado septiembre ofreció en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, su primer concierto público en Cuba, acompañado por la Orquesta del teatro, y con la invitación del trovador Carlos Varela.



Queda mucho más por comentar, dirán ustedes. También lo creo. Porque no podría olvidarse el ciclo de jazz que el pasado agosto, en el Gran Teatro, convocó en cinco conciertos a Chucho Valdés, Alejandro Falcón, Gonzalito Rubalcaba, Zenaida Romeu y la Camerata Romeu, y a la familia López-Nussa comandada por Hernán.





Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés. Foto: Roberto Ruiz



Y para no dejar otra trayectoria en ascenso y que ratifica su madurez en el 2017, termino con la cantante y compositora Haydée Milanés, quien con su disco Amor, a dúo con Pablo Milanés, ha permanecido durante el año en titulares de la prensa nacional y extranjera y trascendido las fronteras locales por sus condiciones vocales y posibilidades como músico, tanto por el álbum original como por la edición Deluxe de las versiones de los 11 temas compuestos por su padre.

