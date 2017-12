2017: un año de discretos resultados para el béisbol cubano en la arena internacional (+Audio)

Con la no participación y no clasificación del equipo nacional Sub 23 años a la Copa Mundial del próximo año, cierra un 2017 de discretos resultados para el béisbol cubano en competencias internacionales, donde predominaron los fracasos por delante de las victorias.



En estos doce meses, nuestros peloteros asistieron a la Serie del Caribe en México, el IV Clásico Mundial en Japón, el tope bilateral con USA, la liga canadiense - americana, y el certamen beisbolero de Rotterdam, Holanda, todos en la categoría de mayores.





Durante el año, también se estuvo presente en el premundial sub 15 años en la República Dominicana, la liga junior de Quebec, en Canadá, la Copa Mundial juvenil en ese propio país, y el Campeonato Panamericano, recién concluido en la categoría sub 23 años.



En total fueron nueve certámenes internacionales en los que compitió el béisbol cubano en distintas edades, y donde solo resalta el tercer lugar de los más jóvenes en el clasificatorio mundialista, para menores de 15 años.



Del resto, lo más relevante fue el cuarto lugar en la Serie del Caribe, donde el equipo de Granma resultó eliminado en semifinales por el plantel de México, en un reñido encuentro que concluyó una carrera por cero.

En ese certamen, los dirigidos por el manager Carlos Martí , transitaron de manera favorable la ronda eliminatoria con tres victorias y una sola derrota, pero en el duelo de semifinales cayeron y esto los relegó a un indeseado cuarto lugar.



En cuanto al lV Clásico, si bien es cierto que se pudo avanzar a la segunda ronda, la abultada eliminación por la vía del nocao ante el seleccionado de Holanda, dejo una mala imagen para aficionados y especialistas.



El seleccionado cubano avanzó con par de victorias y un asola derrota a la segunda fase, y en esta resultaron batidos por las novenas de Israel, Japón, por segunda oportunidad, y el ya mencionado revés ante los tulipanes.



Por su parte, el VI tope bilateral con USA, se perdió por segundo año consecutivo, tras ceder en tres de los cinco juegos celebrados, en tanto, la participación por segunda temporada en la liga Can-Am, nos trajo un pobre desempeñó, al solo sumar cinco victorias y encajar 16 derrotas.





Para cerrar con los mayores, fuimos nuevamente invitados a la justa holandesa de la ciudad portuaria de Rotterdam, y luego de un inicio victorioso con tres triunfos, caímos en los siguientes cuatro partidos, para ubicarnos en el fondo de la tabla de posiciones.



En las categorías menores, el Sub 15 logró asegurar el boleto mundialista con un tercer lugar en el Panamericano, celebrado en la República Dominicana, por lo que el equipo que asista a esa Copa Mundial defenderá la corona del orbe alcanzada en 2014 y 2016.





Con relación a los juveniles, este año nuestros peloteros fueron invitados a jugar en el mes de julio en la Liga Junior de Quebec, como preparación para la Copa Mundial de la categoría, ahí el resultado fue muy destacado, al vencer en trece de los 15 partidos jugados.

Sin embargo, la historia fue diferente en la lid del orbe, celebrada en el propio Canadá, tres derrotas seguidas en la Súper Ronda final nos relegaron al sexto lugar.



En resumen, el béisbol cubano en la categoría de mayores, disputó durante el año 53 partidos internacionales, con un balance negativo de solo 19 victorias y 34 derrotas, se incluye el Panamericano Sub 23 años.

Serie del Caribe 3JG 2P Cuarto lugar Clásico Mundial 2JG 4P Eliminado en segunda ronda Liga CAN–AM 5JG 16P Tope Cuba–USA 2JG 3P Rotterdam 3JG 4P Quinto lugar SUB 23 4JG 5P Quinto lugar



Para 2018, el calendario internacional nos reserva la Serie del Caribe, nuevamente en México, del dos al 8 de febrero, la Copa Mundial Sub 15 años en Panamá, la cual estrenará un nuevo reglamento al celebrarse los partidos a solo siete entradas.



Igualmente forma parte del calendario internacional del año que se avecina, el Campeonato Panamericano juvenil, clasificatorio para el mundial de 2019, el VII tope bilateral Cuba USA, que corresponde jugar en Cuba, y el compromiso más importante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, donde se intentará mantener la hegemonía lograda desde 1986.

Escuche el resumen en el siguiente audio:



