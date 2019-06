269 fallecidos en lo que va del año por accidentes de tránsito

269 fallecidos en lo que va del ao por accidentes de trnsito



Fotos: Sergei Montalvo Aróstegui

Desde enero hasta mayo han ocurrido 4 mil 134 accidentes del tránsito, en Cuba, de ellos 269 fallecidos y 3 mil 63 lesionados, en dicho período se han impuesto 300 mil 629 multas por no respetar lo establecido en la Ley 109 Código de Seguridad vial.



El Coronel y jefe de la Dirección Nacional de Tránsito Roberto Rodríguez Fernández confirmó que al cierre del mes de mayo último se evidencia un ligero decrecimiento en todos los indicadores, sin embargo se mantienen las tres principales causas del 2018, no prestar la debida atención a la conducción del vehículo, no respetar el derecho de vía, ni los límites de velocidad, los desperfectos técnicos y conducir bajo los efectos del alcohol. Hasta el quinto mes del presente año estas causas aportaron el 63% de los accidentes, el 61% de los fallecidos y el 63% de los lesionados.



El Coronel y jefe de la Dirección Nacional de Tránsito Roberto Rodríguez Fernández



En los 5 primeros meses del presente año han ocurrido 10 accidentes masivos con 25 personas fallecidas y 149 lesionadas. Si se les compara con el año anterior, esas cifras también muestran una disminución.



Para enfrentar este flagelo se han realizado 1 Mil 653 acciones, como la reparación e instalación de señales en los tramos más peligrosos. Además, en colaboración con la Empresa de ómnibus Nacionales se redujeron en “diez” la cantidad de viajes en horarios de madrugada.



Para estos meses de verano se han previsto inspeccionar las principales terminales de ómnibus y Bases que aseguran la transportación de pasajeros hacia los lugares de recreación y descanso de la población con el objetivo de elevar el control sobre el estado técnico de los vehículos, la recalificación de los choferes, los chequeos médicos, así como la licencia de conducción.



El Secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial Reynaldo Becerra Acosta



La Policía Revolucionaria activó el sistema de vigilancia y patrullaje, haciendo un mejor uso de la fuerzas y medios en correspondencia con los puntos de alta concentración de accidentes y los tramos más peligrosos para hacer cumplir la Ley 109 Código de Seguridad Vial, además se activaran los puntos de control de alcoholemia y actualmente se trabaja en la actualización de los expedientes de los conductores que están propuestos a resolución administrativa para la suspensión de la licencia por puntos o peligrosidad, en el caso que proceda retiraran el documento y lo someterán a los exámenes teóricos y prácticos según procede.



El Secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial Reynaldo Becerra Acosta, aseguró que es interés del Estado y el Gobierno atender la seguridad vial porque la accidentabilidad es responsabilidad de todos, desde la Empresa con sus vehículos hasta los propietarios que conducen en la vía pública. Para ello se han aprobado 200 medidas en función de disminuir los índices de accidentalidad con estrategias a corto, mediano y largo plazo.



Para tal empeño los cuerpos de inspecciones realizan la revisión técnica del vehículo, recalificación de los conductores, analizan los regímenes de trabajo y descanso de los chóferes, otro elemento es la creación de subcomisiones en las provincias del país para controlar e investigar los accidentes graves o masivos que tanta afectación económica, material y humana causan.





Por las estadísticas reportadas en los accidentes del tránsito es necesario sensibilizar a la población, conductores y evitar que los jóvenes usen audífonos al cruzar las calles, en el caso de los hogares de ancianos, continuar impartiendo conferencias dejándole presentes las limitaciones que estos provocan ante este flagelo que acaba con la vida de “dos” cubanos diarios.



La Ley 109 de Seguridad Vial establece la inspección técnica que tiene lugar en la vía, donde se comprueban varios sistemas del vehículo que permiten asegurar la circulación sin peligro para nadie, la misma se hace en las plantas que están habilitadas para ello, los carros estatales están obligados a pasarla cada dos años y los particulares con licencia de porteadores, todos los años.



El funcionario exhortó a los propietarios de vehículos particulares visitar las plantas de Revisión Técnica con el propósito de lograr un diagnóstico preciso de los desperfectos y no poner en peligro la vida de los familiares y otros usuarios de la vía.

