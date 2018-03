27 de marzo: Día Internacional del Teatro

“Aunque inconscientemente, las relaciones humanas se estructuran de forma teatral: el uso del espacio, el lenguaje del cuerpo, la elección de las palabras y la modulación de las voces, la confrontación de ideas y pasiones. ¡Somos teatro! No solo las bodas y los funerales son espectáculos, también los rituales cotidianos que, por su familiaridad, no nos llegan a la consciencia. El café de la mañana, los tímidos enamoramientos, una sesión del Senado o una reunión diplomática: todo es teatro”.



Esta frase que leí hace unos días me hizo pensar, y es que realmente la vida es un guión; por eso en ocasiones nos identificamos con el argumento de ciertas obras de teatro; sacadas nada y nada menos que de esa forma teatral que es la vida. Traigo a colación esta reflexión a propósito de que este 27 de marzo se celebre el Día Internacional del Teatro.



Cuando vamos a la etimología de la palabra tenemos que procede del griego theatron que significa 'lugar para contemplar. De ahí que nos haga reír, llorar, mueva nuestras emociones y por ello, desde hace 57 años, tenga su propio día en el calendario.





Cuba no es ajena a este arte, al contrario, contamos con prestigiosas compañías escénicas, Argos Teatro, A dos Manos, Teatro el Pálpito, Cabildo Teatral, Grupo de Teatro Escambray, el Teatro Guiñol, son solo algunos pocos ejemplos de los grupos teatrales de esta Isla.



Una de las variantes es el arte titiritero que tiene una larga y rica tradición. Su espectro es muy amplio desde el punto de vista de técnicas y estilo. ¿Pero este teatro solo para los niños y las niñas? ¿Dentro de esa pluralidad discursiva del teatro de figura que sitio ocupa el títere para adultos?.





No son pocas las compañías que defienden en Cuba el teatro de títeres para adultos, un trabajo sin lugar a dudas de extrema dedicación, donde un buen guión y sobradas destrezas gestuales deben fusionarse armónicamente. Y eso bien lo sabe Esther Suarez quien desde 2011 está al frente de las Bacanales de títeres para adulto y profesa un gran amor a ese, el también llamado artes de figuras animadas.



Cuando nos referiremos al teatro de títeres para adultos hablamos de un arte milenario en el que confluyen técnicas de animación que requieren diversos mecanismos para dar vida a un objeto inanimado. Varilla, guante, marioneta o parlante son algunas de esas técnicas





Debe dominar a la perfección cuando se sube el telón y comienza la puesta. ¿Cómo se forman hoy día quienes mantienen viva esta manifestación artística en la isla? ¿Quiénes mueven literalmente los hilos?



El teatro es una de las expresiones culturales más antiguas de la humanidad. Es muy conocido el papel que tuvo en la antigua Grecia, dejando obras de teatro inmortales que han llegado a nuestros días.



Desde entonces, variando en la forma según los cambios de cada época, el teatro ha sido vehículo de las más profundas y complejas relaciones humanas, preguntas de difícil respuesta, ideas, emociones y sentimientos de todo tipo.



Cuando asistimos a obras de teatro no solo disfrutamos de una o dos horas de entretenimiento; también nos enriquecemos por medio de la reflexión, procesando como espectadores la realidad dramatizada que actores y actrices despliegan ante nosotros.



Escuche en el siguiente audio declaraciones de la Investigadora y dramaturga Cubana Esther Suarez al respecto:

Del Autor