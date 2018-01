57 Serie Nacional de Béisbol: ¡Al rojo vivo la gran final! (+Audio y Fotos)





Los “Leñadores” de Las Tunas han puesto candente la gran final de la 57 Serie Nacional de Béisbol, con la victoria de este sábado de 6 carreras por 2 sobre los “Alazanes” de Granma en el estadio Julio Antonio Mella de esta ciudad, situada a unos 700 Km de la capital cubana.



Contrario a lo que algunos erróneamente presagiaron, por el hecho de ser dos provincias vecinas, esta ha sido una de las finales más disputadas de los últimos años, donde el local siempre ha sido profeta en su tierra.



Lo que está viviendo ahora mismo este oriental territorio, en cuanto a efervescencia, estoy seguro, que ha sido lo más extraordinario para los moradores de los ocho municipios que forman esta geografía.



El choque de este sábado fue peleado de principio a fin. Parecía que los actuales campeones repetían la corona, después de la ventaja momentánea en la pizarra de dos por cero a la altura de la sexta entrada. Estuvimos en presencia de un interesante duelo entre dos experimentados lanzadores de la pelota cubana.





57 Serie Nacional de Béisbol: ¡Al rojo vivo la gran final!. Fotos: Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato



A última hora el piloto tunero Pablo Civil se decantó por Vladimir Baños, en lugar de el jovencito Yariel Rodríguez. Baños no había estado bien, incluso en esta que fue sin dudas su mejor aparición, vino con solo cuatro días de descanso, lanzó siete inning con dos permitidas, una de ellas limpia, permitió cuatro incogibles, con seis ponches y par de bases por bolas.



Entre tanto Carlos Martí envió al box al zurdo Leandro Martínez que tiró seis episodios con par de anotaciones permitidas, le conectaron ocho imparables, ponchó a cuatro y no concedió boletos.



Las carreras del encuentro se produjeron, en el caso de los granmenses, una en la tercera entrada y otra en la sexta. Mientras los locales pisaron el home play dos veces en la sexta, para empatar en ese momento las acciones y cuatro en la novena, donde la sacó por el mismo jardín central con las bases llenas el pelotero consagración del conjunto Danel Castro.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:









Este domingo se sabrá el campeón de la temporada 57 del béisbol cubano, el que gane no va ni tan siquiera tener tiempo para celebrar, pues en tres días tendrán que partir rumbo a Jalisco, México, para la Serie del Caribe.



Para el séptimo y decisivo juego están anunciados para trabajar como lanzadores Yariel Rodríguez y Alaín Sánchez, por Las Tunas y Granma, respectivamente, dos refuerzos que tendrán en sus brazos el destino final de la serie, después de cinco meses de duro batallar.



Escuche en audio las declaraciones de Pablo Civil y Carlos Martí, al término del encuentro efectuado en el estadio Julio Antonio Mella.







Algunas instantáneas del sexto juego de béisbol de la Gran Final de la 57 SNB en Cuba.

















