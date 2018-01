León ruge en la “selva” (+Audio)



Foto: Guillermo Rodríguez Hidalgo-Gato



Ante más de 50 mil personas los Industriales tomaron la delantera en la semi-final de la 57 Serie Nacional de Béisbol, al someter en el Latinoamericano a Las Tunas 4x0.



Fue un choque de los de más nivel en esta pos-temporada. Los Leones salieron como verdaderas fieras y no creyeron en uno de los mejores lanzadores de Cuba, el pinareño Vladimir Baños. Hubo de todo para el deleite de los presentes.



Fildeos colosales, por cierto me quedo con el de Javier Camero que se lanzó a su izquierda y evitó por lo menos dos carreras de los visitantes. Joya de pitcheo de un debutante en esta instancia, Misael Villa tiró siete entradas y un tercio, no permitió anotaciones y lo más llamativo que no regaló boletos, antes de cederle el box al avileño Vladimir García, quien sigue siendo una pieza sólida en el ajedrez de Víctor Mesa.





Foto: Ismael Francisco



El batazo decisivo del encuentro fue a la cuenta de uno que ha estado en los últimos tres años con tres equipos diferentes, Yordanis Samón. Le casó una recta pegada a Baños y la sacó del parque. Aunque el propio Samón dice que no es la conexión más importante de su vida, yo digo que sí. Me baso en el hecho de que el oriundo de Granma nunca ha sido, a pesar de sus grandes actuaciones en etapas clasificatorias, protagonista en una semi-final. Además agréguele la presión de más de 50 mil personas que esperaban el despertar del designado azul.





Foto: Guillermo Rodríguez Hidalgo-Gato



En el quinto episodio de esta película taquillera, el propio Samón puso números definitivos en la pizarra con el imparable por tercera base, que sirvió para remolcar desde la antesala al hombre proa Joasán Guillén.



Leones y Leñadores volverán a enfrentarse este viernes a partir de las 7 y 15 de la noche en el propio Coloso del Cerro, donde una vez más se verán las caras los abridores del primer juego, Freddy Asiel Álvarez por Industriales y Yoelkis Cruz por Las Tunas.



Escuche las impresiones de Yordanis Samón al término del partido donde remolcó las cuatro carreras de los capitalinos.

