Alazanes siguen indetenibles en Bayamo

Foto: Guillermo Rodríguez



Bayamo, Cuba.- Los “Alazanes de Granma dieron muestras de vida en el tercer choque de la gran final de la 57 Serie Nacional de Béisbol, al vencer 10x6 a los “Leñadores” de Las Tunas, en el estadio Mártires de Barbados y ahora el enfrentamiento marcha 2-1 todavía a favor de los retadores.



Los actuales campeones de la pelota cubana, siguen mostrándose invencibles en su cuartel general en esta postemporada, logrando cuatro éxitos en igual cantidad de salidas, tres de estos triunfos frente a Matanzas en la semifinal.



Foto: Rafael Martínez



Una vez más el refuerzo villaclareño Alain Sánchez volvió a sacar del aprieto a los granmenses y aunque no estuvo tan efectivo como en otras salidas, le caminó el encuentro hasta el séptimo capítulo, permitió cinco anotaciones, todas limpias, con tres ponches e igual cantidad de boletos.



Al concluir el juego Carlos Martí director de los “Alazanes” expresó que lo más importante fue que lograron la victoria y que esto les da más motivación a la selección para salir con otra cara en el quinto choque. Además resaltó que Las Tunas siempre es un equipo muy complicado de derrotar porque saben venir de abajo, de ahí que traten de hacer la mayor cantidad de carreras posibles.



Foto: Rafael Martínez



Entre tanto el director de los “Leñadores” Pablo Civil a pesar del revés se mostró con confianza en su conjunto y dijo que no pudieron producir a la hora buena, que la defensa estuvo por debajo de los partidos anteriores y que una vez más Vladimir Baños no pudo tener una apertura de calidad, aunque manifestó que esta salida de Baños estuvo muy por debajo que las anteriores.



En el encuentro se pegaron cuatro cuadrangulares, Danel Castro, Rafael Viñales y Yordanis Alarcón por Las Tunas y Raúl González por Granma.



Para el juego de este miércoles están anunciados para trabajar como lanzadores por los locales Lázaro Blanco, que no tuvo una buena salida iniciando la gran final y por los visitantes Luis Ángel Gómez, refuerzo holguinero que tendrá siete días de descanso, después que pintara de blanco a Industriales en el séptimo desafío de la semifinal.



Escuche las palabras de Alain Sánchez, pitcher que le ha aportado tres de las cinco victorias de los “Alazanes” en la postemporada.

Del Autor