Leones rugen en el Mella (+Audio)

Leones rugen en el Mella

Las Tunas.- La selección de Industriales igualó la semifinal ante Las Tunas al llevarse el éxito 12 anotaciones por 5 y de esta forma el próximo jueves la fiesta de la postemporada se trasladará para la capital de todos los cubanos.



Esta vez el abridor azul Erlis Casanova no pudo pasar del cuarto capítulo, quedando la responsabilidad para los relevistas. Un total de seis utilizó el piloto Víctor Mesa, de ellos solo lo hicieron bien Elder Nodal con un cero de leyenda en el quinto inning, dominando al peligroso Alexander Ayala con las bases llenas. Nodal entró a trabajar en sustitución de Alexander Rodríguez cuando el bateador estaba en cuenta de tres bolas sin strikes.



El otro apagafuegos que cumplió fue el refuerzo avileño Vladimir García, tiró dos entradas y dos tercios sin permitir indiscutibles, con un ponche y par de boletos.



Sobre esta función que está ocupando en el equipo de Industriales el derecho de Morón declaró: “Yo comencé como relevista, no es nada nuevo para mí. Es cierto que en los últimos años he sido abridor, pero me gusta mucho venir en los finales de los partidos. Esperen cosas buenas de este conjunto”.



El octavo episodio fue clave en la definición del partido, ahí los “Leones” anotaron cinco y pusieron cifras definitivas en la pizarra. Importante también el cuadrangular con las bases llenas de Alexander Malleta, que sobrevino como un verdadero cubo de agua fría para los miles de aficionados que aún permanecían en el Julio Antonio Mella. “Fue un turno al bate bueno, salí a pegarle para arriba para evitar el doble play y salió el batazo”, expresó uno de los peloteros historia de los Industriales.



Además el inicialista ponderó el accionar de los tuneros: “Han jugado bien durante toda la Serie, han demostrado garra, tienen un buen equipo y ahora vamos para nuestra casa a seguir luchando”.



Estos conjuntos se volverán a ver el próximo jueves en el parque Latinoamericano, una plaza muy complicada para cualquiera, que además tendrá como incentivo el retiro de Carlos Tabares. Como abridores están Vladimir Baños por Las Tunas y por los azules estará entre el derecho Fredy Asiel Álvarez y el zurdo Misael Villa.



Escuche las palabras de Vladimir García al término del partido.

