58 SNB: Barren Industriales, Santiago y Mayabeque

Con Ciego de Ávila como líder y las barridas de Industriales, Santiago de Cuba y Mayabeque, cerraron este jueves las novenas sub series de la 58 Serie Nacional de Béisbol.



Los avileños, que dirige desde hace una década Roger Machado, se ratificaron en la cima del Campeonato con record de 18-9, tras vencer 5x1 a Matanzas, con cuadrangular de Abdel Cibil con tres a bordo en la misma primera entrada.



El experimentado derecho Yander Guevara lanzó las nueve entradas para apuntarse la victoria, en detrimento del también diestro Roy Hernández, que presenta un balance negativo de 0-4.



Por su parte, Industriales y Santiago de Cuba, completaron la pollona ante Villa Clara y Camagüey, respectivamente, para subir al segundo y terceros lugares de la tabla de posiciones, en cada caso.



Los Azules volvieron a dejar al campo a los discípulos de Eduardo Paret, que llegaron al Coloso del Cerro, como líderes, y regresan a casa en una cuarta posición, compartida con Artemisa.



La víspera en Regla Ibaf, Industriales marcó dos veces en el final del décimo, por indiscutibles de Wilfredo Aroche para empatar, y el actual campeón de bateo Stanley Hernández, que pegó cuatro hits, para decidir 5x4.



Algo similar hizo Santiago con Camagüey, perdían por dos en el principio del noveno, pero pisaron cuatro veces la goma para llevarse la victoria 9x7.



Otro que barrió y ascendió al octavo lugar con Sancti Spíritus, fue Mayabeque que derrotó 8x4 a La Isla, en choque donde volvió a ser noticia el jardinero Pedro León.



El talentoso jugador pegó su noveno cuadrangular de la temporada con uno en base en la sexta entrada y suma seis en los últimos cuatro juegos de su equipo.



Los mayabequenses, que fueron decimoterceros en la campaña pasada con solo 17 victorias, andan con 13-13 en zona de clasificación a los play-off de repesca.



En los restantes compromisos finalizados el jueves, resaltan las victorias del campeón Granma sobre Pinar 13x6 y el subcampeón Las Tunas 8x2 ante Artemisa, en ambos casos para dominar la serie particular de tres juegos.



En el desafío de los leñadores, el mascara Yosvani Alarcón conectó su noveno jonrón de la Serie, este con bases llenas, para igualar en el liderazgo con el joven Pedro León.



Por último, Holguín también se llevó el duelo particular ante Guantánamo con cerrado triunfo de 6x5.



Tabla de posiciones



1- CAV 18-9

2- IND 17-9

3- SCU 16-10

4- VCL 15-10

5- ART 16-11

6- HOLG 15-11

7- LTU 16-12

8- SSP Y MYB 13-13

10- GTM 13-14

11- GRM 12-15

12- IJV 11-15

13- CFGO 10-15

14- CAM 9-16

15- PRI 8-17

16- MTZ 7-19

Del Autor