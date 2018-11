58 SNB: Barren Villa Clara y Holguín, Las Tunas se afianza como líder

Los equipos de Villa Clara y Holguín completaron la barrida este domingo ante Ciego de Ávila e Industriales, respectivamente, en jornada donde el líder Las Tunas se reafirmó en la cima de la Serie, tras vencer 6x2 al subtitular Sancti Spíritus.



En el Julio Antonio Mella, los leñadores tuneros dominaron por segundo día consecutivo a los Gallos espirituanos, en desafío donde el picher zurdo Yudiel Rodríguez caminó ocho entradas con solo dos limpias permitidas, apenas seis hits, un boleto y cico ponches.



A ofensiva, los subcampeones nacionales decidieron con racimo de tres anotaciones en la cuarta entrada ante el abridor y perdedor Yariel Rodríguez que lanzó cinco entradas en las que soportó seis anotaciones, cinco de ellas limpias, y el pegaron once indiscutibles.





Con esta victoria, la novena tunera domina el enfrentamiento particular ante los yayaberos por 6-3, y lideran la temporada con record de 25-14, dos de diferencia con respecto a sus víctimas, que van segundos con 23-16.



En la tercera posición de la tabla marchan los azucareros de Villa Clara (21-18), que fueron protagonistas de una de las pollonas de fin de semana.



Los discípulos del ex torpedero Eduardo Paret vencieron este domingo 11x5, en desafío donde los perdedores pegaron tres jonrones, insuficientes ante una ofensiva villaclareña que conectó 18 inatrapables, entre ellos dos tubeyes y un cuadrangular del jardinero Norel Gonzales, que se fue de 4-3.



La otra barrida dominical la protagonizó el sotanero Holguín que ganó su primera serie particular de esta segunda ronda y lo hizo derrotando tres veces al muy maltrecho Industriales.



En el Calixto García, los locales aprovecharon la expulsión del picher pinareño Frank Luis Medina y de tres de los dirigentes del seleccionado capitalino, entre ellos el manager Rey Vicente Anglada, para imponerse 8x5 a los azules, que van penúltimos en la clasificación con balance de 16-23.



Trabajo combinado del abridor Carlos Santiesteban durante cinco entradas y del relevista Wilson Paredes en las cuatro restantes garantizaron el triunfo número 13 para los dirigidos por Noelvis Gonzáles, quienes aparecen a seis de los puestos de play off.



Posiciones:



LTU 25-14 SSP 23-16 VCL 21-18 CAV 19-20 IND 16-23 HOL 13-26

Del Autor