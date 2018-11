58 SNB: Ciego y Sancti Spíritus evitan la barrida, Industriales no

Los equipos de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus escaparon de la barrida este jueves y salvaron la honrilla ante Las Tunas y Holguín, respectivamente, situación que no pudo evitar Industriales que recibió pollona de Villa Clara en el mismísimo estadio Latinoamericano.



Los tigres avileños, que archivaban seis fracasos consecutivos, vencieron 5x1 a los líderes tuneros con joya de picheo del experimentado Yander Guevara que tiró juego completo, con una sola limpia permitida, seis hits, cuatro ponches, y no concedió boletos.



En el desafío, donde salió derrotado el veterano Yoalkis Cruz, pegó su cuadrangular número trece de la temporada el refuerzo santiaguero Edilse Silva, siete de ellos en la segunda fase.





Por su parte, los Gallos espirituanos noquearon en el séptimo inning 17x6 a los cachorros holguineros para romper una racha adversa de cuatro derrotas consecutivas.



Un enorme racimo de nueve anotaciones en la sexta entrada decidió el choque que llegó a ese capítulo con solo dos de ventaja para los dirigidos por José Raúl Delgado.



El prometedor jardinero Geyser Cepeda, de 5-4, y el torpedero Orlando Acebey de 4-3 comandaron la ofensiva de los ganadores, que volvieron a contar con un gran relevo del derecho Pedro Álvarez, que en 3,1 tercio de labor no soportó carreras, ponchó a cuatro y no regaló boletos.



Para Álvarez fue su octava victoria de la Serie, quinta en la segunda etapa, donde va resultando el pícher más ganador.



En el otro duelo de la jornada, el seleccionado de Villa Clara le encajó la cuarta barrida de la segunda fase a Industriales, segunda que reciben en el Coloso del Cerro.



Los azucareros de Eduardo Paret se impusieron 9x5 con picheo combinado del zurdo artemiseño Misael Villa, que en 5,2 tercio permitió dos limpias para ganar su primer juego con la camiseta naranja, y el cuarto salvamento para el derecho Jonder Martínez.



Fue la sexta derrota de manera sucesiva para los azules de la capital, que exhiben el peor record de los seis equipos en la fase hexagonal con 9-18, alejados a cuatro juegos de los puestos de play off que cierra el plantel de Ciego de Ávila.



La novena que dirige el reaparecido Rey Vicente Anglada ha recibido cinco pollonas en la presente Serie, dos de Ciego, y una de Holguín, Sancti Spíritus y Villa Clara.



Tabla de posiciones:

LTU 27-14 SSP y VCL 24-17 CAV 20-21 IND 16-25 HOL 15-26

