58 SNB: Ciego vs. Las Tunas, siete años después

Siete años después de enfrentarse por primera y única vez en series de play-off, los equipos de Ciego de Ávila y Las Tunas, volverán a enfrentarse desde este viernes en una de las semifinales de la 58 Serie Nacional de béisbol.



El duelo anterior aconteció en la 51 campaña beisbolera y se disputó entre finales de abril y comienzos de mayo de 2012 en la fase de cuartos de final.



Como sucederá ahora se inició en el Mella tunero donde los locales hicieron valer su condición de local y vencieron en los dos primeros choques con marcadores de 6x1 y 5x4 y victorias de los derechos Yoelkis Cruz y Dael Mejías, en detrimento de Yander Guevara y Osmar Carrero.



Con la serie 2-0 a su favor, los leñadores viajaron al Cepero avileño, donde los anfitriones dominaron el tercer choque 4x3 con éxito para el estelar derecho Vladimir García y revés para el veloz relevista Carlos Juan Viera.



Sin embargo, los visitantes pusieron la serie a punto de mate con un nuevo triunfo 3x2 del experimentado Yoelkis Cruz y fracaso de Yander Guevara.



Los avileños no se dieron por derrotados y ganaron el quinto juego 10x2 con Osmar Carrero en la lomita y forzaron el retorno al Julio Antonio Mella.



En su sede, los orientales no hicieron valer su ventaja y cayeron en el sexto y séptimos juegos con scores de 12x2 y 4x1.



El diestro Vladimir García se apuntó su segunda victoria en el play-off que permitió la igualada, y Yander Guevara tomó desquite y se anotó el triunfo decisivo ante Yoelkis Cruz, que no pudo en su tercera salida en la postemporada.



En este enfrentamiento que se extendió por espacio de once jornadas, del 25 de abril al 6 de mayo, se conectaron doce cuadrangulares, nueve de ellos de los ganadores, que pegaron de jonrón en todos los desafíos.



La victoria de Ciego en 2012 ante Las Tunas en cuartos de finales inició el camino para el primer título de los Tigres en Series Nacionales, luego derrotarían a Granma en semifinales y a Industriales en la gran final.

