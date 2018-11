58 SNB: Duelo de líderes desde este viernes en el Julio Antonio Mella

Las Tunas y Sancti Spíritus, primero y segundo lugares, respectivamente, en la segunda fase de la Serie Nacional de béisbol se verán las caras desde este viernes en el inicio de las octavas subseries particulares.



Los locales, primeros en la tabla con 23-13, retornan a sus predios después de disputar los últimos nueve desafíos fuera de casa en los que tuvieron un balance adverso de 4-5, tras caer 1-2 ante el propio Sancti Spíritus, y el equipo de Villa Clara, y solo ganar ante el sotanero Holguín por la misma vía.



Por su parte, los Gallos del Yayabo llegan a territorio tunero con una foja de ocho victorias consecutivas, no pierden desde el domingo 11 de noviembre cuando cayeron en Regla Ibaf ante los leñadores en el estadio José Antonio Huelga. Aquel juego lo decidió en la décima entrada con un gran slam el veterano Danel Castro ante el relevista José Ángel García.





Después de aquel revés, los dirigidos por José Raúl Delgado, han eslabonado una cadena de triunfos que iniciaron ganando los dos últimos juegos ante las Tunas y prosiguieron con barridas ante Industriales y la más reciente ante Villa Clara jugando como visitantes.



Sancti Spíritus, con record de 22-14, califica como el equipo de mejor resultado en esta segunda ronda del campeonato con 15-6, secundado por los discípulos de Pablo Civil que totalizan 13-8.



La serie particular entre ambos equipos la dominan los actuales subcampeones nacionales por 4-2.



En la fase clasificatoria, los Gallos cayeron tres veces en el mismo escenario donde jugarán desde este viernes, el estadio Julio Antonio Mella.



El picheo abridor para este tercer compromiso parece favorecer al cuadro visitante, que podrá contar con los refuerzos Alberto Bicet y Yariel Rodríguez que le han aportado cinco triunfos al equipo, y el zurdo Yamichel Pérez.



Por su parte, los anfitriones no dispondrán de su mejor picher en esta segunda fase, el derecho de Mayabeque, Yadian Martínez, pero si estará habilitado el zurdo camagüeyano Dariel Góngora y el veterano derecho Yoelkis Cruz.



Las series de fin de semana en la Serie Nacional se completan con la visita de Industriales a Holguín en duelo de sotaneros que tendrá lugar en el Calixto García y la de Ciego al maltrecho Villa Clara en el Sandino de Santa Clara.

