58 SNB: Los Gallos suman su novena victoria consecutiva en Regla Ibaf





Sancti Spíritus derrotó este viernes en Regla Ibaf 8x7 al local Las Tunas para sumar su noveno triunfo consecutivo, y de paso escaló a la cima compartida de la Serie Nacional de béisbol, aunque los leñadores dominan la serie particular y son oficialmente primeros.



En el estadio Julio Antonio Mella, los yayaberos rompieron un abrazo a cinco carreras en la parte alta del décimo capítulo y fabricaron tres ante el relevista y perdedor José Adiel Moreno.



El torpedero Orlando Acebey remolcó la primera y después de un wild pich el inicialista Yunier Mendoza se encargó de traer las otras dos con inatrapable al bosque derecho.



Los anfitriones, que vinieron de abajo para empatar el desafío a cinco en la séptima entrada, amenazaron con dejar al campo a los visitantes en el cierre del décimo, pero el cerrador José Ángel García ponchó con las bases llenas al antesalista Denis Peña para preservar la victoria, que se acreditó el derecho Yaniolkis Duardo.



El refuerzo artemiseño José Ángel García llegó a once salvados, seis de ellos con los Gallos, y es el nuevo líder en este departamento.



Esta fue la novena victoria sucesiva para los discípulos de José Raúl Delgado, los cuales le dan alcance en la tabla de clasificación a los dirigidos por Pablo Civil, pero los orientales van delante 4-3 en el duelo particular.



Sancti Spíritus no pierde desde el 11 de noviembre cuando cayeron en diez entradas ante el propio plantel tunero en el José Antonio Huelga.



Anotación por entradas:



SSP 0-0-1-3-0-1-0-0-0-3 8-14-3

LTU 1-0-1-0-0-0-3-0-0-2 7-12-3







En otros resultados de esta jornada, Villa Clara dejó al campo a Ciego de Ávila 10x7, gracias a cuadrangular con dos a bordo de Yurién Vizcaíno en el final del décimo inning ante el derecho Arnaldo Rodríguez.



La victoria permite a los centrales igualar con los avileños en ganados y perdidos, aunque los alumnos de Eduardo Paret van delante en el enfrentamiento entre ambos por 4-3.



Por último, en duelo de coleros, Holguín llevó la mejor parte ante Industriales y en duelo a batazos se impusieron 14x9, en choque donde los llamados Cachorros pegaron 20 hits, entre ellos cuatro vuelacercas.







Posiciones:



1-LTU 23-13

2-SSP 23-13

3-VCL 19-17

4-CAV 19-17

5-IND 16-20

6-HOL 11-25

