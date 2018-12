58 SNB: Industriales vs Ciego a crucial duelo en el Latinoamericano





Los equipos de Industriales y Ciego de Ávila iniciarán esta tarde en el estadio Latinoamericano una importante subserie de tres juegos, que pudiera despejar las opciones de ambos de luchar por incluirse en los play off de la 58 Serie Nacional.



Los avileños, que han dominado a los capitalinos en siete de los nueve choques anteriores, llegan al Coloso del Cerro después de caer dos veces como locales ante Las Tunas, en tanto, los azules de Anglada parecen estar en su mejor momento en esta segunda fase, luego de barrer con el lider Las Tunas, y vencer dos veces a Villa Clara en el Sandino.



Los discípulos de Roger Machado cuentan con dos juegos de ventaja sobre los habaneros, y además tienen la serie particular ganada, por lo que venciendo en un desafío en el Latino se marcharían con ventaja.







Por su lado, a la tropa de Rey Vicente Anglada, lo único que le sirve es una barrida, que de conseguirla los situaría cuarto, a falta de solo nueve juegos para el final de la temporada.



Según la rotación, este domingo se espera un duelo entre los estelares derechos Vladimir García por Ciego, y el refuerzo pinareño Erlis Casanova por los Industriales.



Al corpulento Vladimir no le ha ido nada bien en esta segunda fase y así lo demuestran las estadísticas, solo ha ganado un juego, ha perdido cinco, le batean los contrarios para 305 y su PCL es de 5,18.







Entre tanto, el vueltabajero Casanova exhibe record parejo de 3-3 con el uniforme de los azules. Los otros abridores en la serie deben ser, los también derechos Yander Guevara y Dachel Duquesne por el cuadro visitante, y Yandi Molina y Frank Luís Medina por los anfitriones.



Los decimosegundos cotejos, programados desde este domingo hasta el martes, se completan con los duelos, Las Tunas -Holguín, y Sancti Spíritus –Villa Clara, siempre en sede de los primeros mencionados. Los leñadores tuneros han derrotado este año siete veces a los inspirados Cachorros holguineros, que llegan al Mella después de sumar diez victorias en los últimos doce juegos. Por su parte, los Gallos, que han caído en sus cuatro series más recientes, van dominado por la mínima 5-4 a los azucareros de Villa Clara.

Del Autor