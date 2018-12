58 SNB: Jornada nocturna este jueves en el béisbol cubano

Con tres desafíos nocturnos se iniciarán este jueves las antepenúltimas subseries particulares de la 58 Serie Nacional de béisbol en su segunda fase competitiva.



A falta de solo nueve juegos para el cierre de la temporada regular, el líder Las Tunas pudiera convertirse esta noche en el primer equipo clasificado de manera oficial a las semifinales del torneo.



Los tuneros, con balance de 32-19, intentarán festejar ante su afición en el estadio Julio Antonio Mella, su avance por segundo año consecutivo a la postemporada.

Para alcanzar ese propósito, los llamados leñadores, necesitan derrotar al visitante Villa Clara al cual han superado cinco veces en esta campaña.



El pícher zurdo Dariel Góngora, refuerzo proveniente de la vecina Camagüey, parece ser la carta con la que cuenta el manager Pablo Civil para asegurar el cupo semifinalista.



Góngora, es colíder en juegos ganados con once con el santiaguero Alberto Bicet, y con el uniforme de los actuales subcampeones nacionales ha alcanzado cinco triunfos.



Además de la victoria ante los Azucareros de Eduardo Paret, el cuadro tunero tendría una segunda opción para asegurarse el boleto a los play-off, y es si el ocupante del quinto lugar, Industriales, cae ante el visitante Sancti Spíritus.



Los Azules recibirán a los Yayaberos en el estadio Latinoamericano con la necesidad de sumar la mayor cantidad de victorias, pues aparecen a un juego de Ciego de Ávila y estos le tienen ganada la serie particular. Los Gallos espirituanos dominan 6-3 la serie ante los capitalinos de Rey Vicente Anglada.



Por su parte, los tigres avileños de Roger Machado, disputarán ante el colero Holguín sus últimos choques como visitantes en el estadio Calixto García. Ciego supera 7-2 en el duelo particular a los Cachorros de Noelvis González.



Tabla de posiciones:



1-LTU 32-19

2-SSP y VCL 27-24

4-CAV 24-27

5-IND 23-28

6-HOL 20-31

Del Autor