58 SNB: Pierde el lider, ganan Villa Clara, Ciego e Industriales

Los equipos de Villa Clara, Industriales y Ciego de Ávila salieron airosos este jueves al iniciarse las decimoterceras subseries particulares, correspondientes a la segunda fase de la 58 Serie Nacional de béisbol.



En el estadio Julio Antonio Mella de Las Tunas, los locales no pudieron sellar su clasificación de manera oficial a los play-off, y tendrán que esperar hasta este viernes, tras ceder 11x2 ante el cuadro villaclareño.



El picher zurdo de Artemisa, Misael Villa tiró juego completo con solo dos limpias permitidas, nueve hits, ponchó a tres y concedió un solo boleto.



Villa, que ganó su segundo juego como refuerzo de los azucareros, fue respaldado por una ofensiva de once inatrapables, que se desbordó en la octava entrada fabricando ocho anotaciones.



En ese inning, el jardinero José Carlos Rodríguez conectó cuadrangular con las bases llenas. Otro destacado en el partido resultó el inicialista pinareño William Saavedra, que se fue de 4-3, con un doble y una impulsada.



Por su parte, en el Latinoamericano ante otra enorme concurrencia, Industriales remontó un marcador adverso de 6x0 y terminó dejando al campo 7x6 en la novena entrada a los Gallos de Sancti Spíritus que con el revés pasaron al tercer lugar de la tabla.



Los Azules marcaron dos en el cuarto y quinto episodios ante el abridor Alberto Bicet y lograron la igualada a siete en el final del séptimo ante los relevistas Javier Vázquez y Yaniolkis Duardo.



La que dejó al campo a los espirituanos llegó por indiscutible con las bases llenas del camarero Juan Carlos Torriente ante el cerrador José Ángel García.



Torriente no abrió como titular, entró en la quinta entrada en sustitución del torpedero Yamil Ribalta, que fue expulsado por el árbitro Luis Felipe Casañas, luego de protestar una jugada en primera base.



Los discípulos de José Raúl Delgado marcaron todas sus carreras en el primer tercio de juego, ante el abridor Frank Montiet y el primer relevista Elder Nodal, pero luego recibieron seis ceros consecutivos de los relevistas Héctor Ponce y Andy Rodríguez, a la postre el ganador del encuentro.



En el capítulo de apertura, el cuarto bate Dayán García con elevado al centro remolcó la primera del juego, y su número 70 de la temporada.



Las otras cinco llegaron en el tercero por el cuadrangular 14 de Frederich Cepeda con uno a bordo, y sencillos impulsadores de Geysel Cepeda y Orlando Acebey.



En el otro desafío de la jornada, Ciego de Ávila derrotó 6x1 al ya eliminado Holguín con otra gran faena monticular del estelar derecho Lázaro Blanco que sumó su sexta victoria de la campaña, todas conseguidas en la segunda ronda con el uniforme de los Tigres.



Blanco trabajó durante siete entradas en las que solo soportó una carrera por jonrón del antesalista Junior Paumier en la misma primera entrada.



Tabla de posiciones:



1-LTU 32-20

2-VCL 28-24

3-SSP 27-25

4-CAV 25-27

5-IND 24-28

6-HOL 20-32

