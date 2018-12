58 SNB: Sancti Spíritus vuelve a la senda de los triunfos

Luego de cinco derrotas consecutivas, el equipo de Sancti Spíritus se impuso este martes 10x5 a Ciego de Ávila para retornar al tercer lugar de la segunda fase de la Serie Nacional de béisbol.



Un sencillo de Loidel Rodríguez y error en fildeo del jardinero derecho Abdel Civil propiciaron el empate y el gane para los espirituanos, que en el cierre del séptimo capítulo terminaron fabricando un enorme racimo de nueve carreras.



El estelar derecho Lázaro Blanco abandonó el juego tras permitir el hit de Loidel y realizar 125 lanzamientos, pero el picheo relevo de Ciego no pudo aguantar la desventaja mínima que dejó el granmense, que archivó su segunda derrota de la temporada.



Con este triunfo, que se acreditó el relevista Pedro Álvarez, la tropa de José Raúl Delgado recupera el tercer lugar de la tabla con record de 28-27, por delante de Ciego que presenta balance parejo de 28-28.



Por su parte, Villa Clara se mantuvo a dos victorias de asegurar su boleto a los play-off, tras caer 10x2 ante el colero Holguín, en choque donde el derecho Freddy Asiel Álvarez salió en busca de su victoria 100 en Series Nacionales, pero resultó derrotado.



Los Cachorros, ya sin opciones de avanzar a semifinales, fabricaron una en el cuarto, otras cuatro en el quinto, y dos más en el sexto, todas ante el abridor villaclareño, que además de ser mal defendido, también soportó seis limpias y once indiscutibles.



El relevista Wilson Paredes, que entró sin out en la quinta entrada en sustitución del desconocido abridor Elexis Varela, se apuntó su décima victoria de la temporada.



Los discípulos de Eduardo Paret con record de 30-26 necesitan ganar dos juegos de los cuatro que le quedan en el calendario, o que pierda dos Industriales, o una combinación de resultados para garantizar su cupo a la postemporada.



En el otro choque de la jornada, Industriales venció en Regla Ibaf al líder Las Tunas 7x3 en diez entradas.



Los Azules, que se mantienen quintos en la clasificación con 26-29, marcaron cuatro anotaciones en la parte alta del décimo ante los relevistas Armando Dueñas y Pablo Civil para romper un empate a tres que exhibía el pizarrón desde la séptima entrada.



Las decisivas de los capitalinos las remolcaron Stayler Hernández, Yordanis Samón y Denis Laza con sencillos, y Wilfredo Aroche con flay de sacrificio.



El juego lo ganó el derecho Andy Rodríguez con la ayuda de Yandy Molina que se anotó punto por juego salvado, tras dominar con bases llenas son out a Danel Castro, Yosvani Alarcón y Jorge Aloma.



Este miércoles concluirán las penúltimas subseries de la temporada y todos los duelos marchan igualados a un triunfo por bando.

