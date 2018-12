58 SNB: El último fin de semana de la temporada regular

Las últimas subseries de la segunda fase de la 58 Serie Nacional de Béisbol se iniciarán esta noche en tres estadios del país, con solo un equipo clasificado a las semifinales, que comenzarán el próximo cuatro de enero.



El líder y único con pasaje a los play off, Las Tunas, visitará al desmejorado Sancti Spíritus, que archiva solo seis victorias y catorce derrotas en los últimos veinte juegos disputados.



Los Gallos de José Raúl Delgado han perdido las siete subseries más recientes, no ganan un compromiso de tres juegos desde que barrieron con Villa Clara, hace exactamente un mes, el 21 de noviembre pasado.







Por su parte, los villaclareños, que marchan segundos en la clasificación, serán recibidos por los Tigres avileños en el José Ramón Cepero. Los discípulos del debutante manager Eduardo Paret garantizarían su avance entre los cuatro grandes venciendo par de veces a los avileños, en tanto, la tropa de Roger Machado, terceros en la tabla, podrían concluir segundos si barren a los azucareros.



El otro duelo del último fin de semana de la temporada regular enfrentará al colero Holguín ante el muy mejorado Industriales en el estadio Latinoamericano.

Los azules de Anglada totalizan once victorias en los últimos catorce juegos disputados, y de conseguir barrer con los Cachorros, obligarían a los espirituanos a tener que hacer lo mismo ante los leñadores tuneros.



Sancti Spíritus, que marcha en cuarto lugar, solo tiene uno de ventaja sobre los capitalinos, por lo que de mantenerse esta diferencia o terminar igualados, será necesario jugar el partido pendiente entre ambos, el próximo miércoles 26 en el Coloso del Cerro.

