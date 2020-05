🎧 A dos meses de la COVID-19 en Cuba, la batalla continúa

🎧 A dos meses de la COVID-19 en Cuba, la batalla contina



Justamente dos meses después de la confirmación en Cuba de los primeros casos positivos de la COVID-19, el gobierno continúa la evaluación diaria del enfrentamiento a la enfermedad.



Este lunes, el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó la reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, que cada día se realiza en el Palacio de la Revolución.



Durante una jornada que resultó favorable, donde el número de altas médicas fue mayor que la cifra de enfermos, y no se tuvieron que lamentar pérdidas de vidas humanas, el Ministro de Salud Pública José Angel Portal Miranda, precisó que permanecen ingresadas para atención y vigilancia de la COVID-19, más de 4 mil 700 personas, el número más bajo desde que el pasado 22 de abril el país superara los diez mil ingresos.



El Titular de Salud también confirmó que hasta la fecha, de un total de 44 eventos de transmisión local ocurridos en Cuba, ya se han cerrado 23 y se mantienen activos 2, ubicados en 7 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.







En su intervención, Portal Miranda también informó que este lunes comenzó a validarse en los municipios habaneros de Plaza y Centro Habana, un sistema de diagnóstico basado en la tecnología SUMA (Sistema UltraMicroanalítico) para detectar anticuerpos generados por el nuevo coronavirus. Una vez que se avalen los resultados, podrá extenderse esta pesquisa al resto del país.



A partir de este martes, también comenzará la realización de las pruebas moleculares de PCR en tiempo real, en muestras representativas en las provincias y municipios de Cuba.



Este método de alta confiabilidad para diagnosticar la COVID-19, que se aplicará a personas aparentemente sanas, permitirá detectar si en varios lugares se ha producido algún movimiento de casos positivos al nuevo coronavirus que no se hayan detectado.



Por otra parte, durante la reunión de trabajo y a través de videoconferencia, el Viceprimer ministro y Titular de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, informó dos nuevas medidas que se suman a las más de quinientas que el Gobierno cubano ha implementado como parte del enfrentamiento a la pandemia.







La primera de ellas -explicó- tiene que ver con la posibilidad de que los consumidores paguen directamente a los cobradores que llevan a los hogares las facturas de electricidad, agua y gas.



Aclaró que esto no genera un riesgo adicional, toda vez que las personas se mantienen en sus casas. No obstante -agregó- se mantienen las oficinas de cobro cerradas, la prolongación de los plazos, la obligatoriedad de saldar esas deudas cuando concluya esta situación de pandemia, y la vía para pagar a través de Transfermóvil, la TeleBanca o directamente en los cajeros.



Alejandro Gil Fernández agregó que a ello se suma la decisión de abrir cuentas bancarias en las provincias para recibir donaciones en efectivo, en CUP o en CUC, de las personas naturales que lo deseen hacer ante la situación creada en el país con la COVID-19.



Esos recursos -apuntó- se van a utilizar por las instancias territoriales para el desarrollo de la producción de alimentos. Además, se regulará el caso de los donativos de las personas jurídicas estatales.



Durante la reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, las máximas autoridades del Consejo de Defensa de la Habana, provincia con mayor número de casos confirmados en el Cuba, informaron acerca de la situación epidemiológica en la capital, que en las últimas horas ha reforzado las medidas de aislamiento social en varios municipios.



En un intercambio con el gobernador Reinaldo García Zapata, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se interesó por la manera en que se comportó el movimiento de las personas durante el fin de semana.



El mandatario cubano indagó además acerca del impacto que ha tenido en el municipio de Centro Habana, la aplicación de las medidas de aislamiento establecidas para sus cinco consejos populares.



En ese sentido, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, significó que han sido muy certeras, según criterios expresados por la población.



Cuando han transcurridos dos meses desde que el 11 de marzo se confirmaran los primeros casos positivos en el país, Cuba no detiene su batalla contra la COVID-19, un combate que se decide con una responsable participación popular.

