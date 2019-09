Ante circunstancias difíciles, buena producción

Ante circunstancias difciles, buena produccin



Diosdelis Ramos Brito no entiende de frenos en su labor. Como un cubano más, está al tanto de la emergencia energética que vive el país, pero no hace de ello una excusa para no ir todos los días hasta la Cooperativa de Créditos y Servicios Haydée Santamaría, en el municipio capitalino de Boyeros, a sembrar los tomates, las cebollas, el plátano, el quimbombó y la habichuela que después se consumen en hospitales y hogares de ancianos y maternos.



“A falta de combustible yo utilizo la tracción animal, y también desarrollo prácticas agroecológicas como el desecho animal y la lombricultura, que me han propiciado un buen resultado”.



Optimizar la mayor cantidad de recursos es un proceder, por estos días recurrente, del campesinado cubano. Las enseñanzas del Comandante Fidel Castro sobre el forraje en circunstancias adversas, y la confianza del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la capacidad del recurso humano, son inspiración para el productor Rolando Corrales Benítez.



“Nosotros desarrollamos la agricultura en nichos que donde se siembran las plantas, y ahí se concentra la materia orgánica a utilizar, de manera que la única inversión va a ser en esa semilla.







“También recuperamos el agua a través de unos canales hídricos y estanques donde se recolecta el agua de lluvia, y allí además criamos peces que sirven de alimento a las familias y de los animales. Desarrollamos la agricultura familiar con enfoque de conservación”.



Una fuerza imprescindible en la CCS Haydée Santamaría son los jóvenes. Más allá de cumplir con sus encargos estatales en la producción, y de ajustarse a las circunstancias actuales, esta generación hace posible el bajo índice de delitos en esta área de La Habana.



“Nosotros diseñamos un plan de trabajo que nos permite visitar todas las fincas de punta a punta y asegurarnos de que está libre de una posible causa de delito”, dijo Yordanis Torres, secretario del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas en la cooperativa.



“En estos tiempos de desarrollo tecnológico también usamos las redes sociales para comunicar lo que hace la cooperativa y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), para enfrentar la subversión ideológica que nos agrede con mayor fuerza a los jóvenes”, añadió.







Aunque el compromiso de los anapistas que trabajan en la cooperativa Haydée Santamaría, de Boyeros, es infinitamente superior a las consecuencias del arrecio del bloqueo, los campesinos son conscientes del daño que ocasiona esta política imperialista a la soberanía de los países latinoamericanos, sobre todo a Venezuela y Cuba.



“El Gobierno de Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y él trata de lograr sus intereses por cualquier vía. Por eso nosotros apoyamos al pueblo de Venezuela por la relación de hermandad”, afirmó el productor Rolando Corrales Benítez.



“En nuestra cooperativa hicimos una asamblea donde firmamos nuestro rechazo a la agresión del imperio que no es sólo contra Venezuela y Cuba, sino contra todos los países que quieren tener independencia y dignidad en el mundo”, agregó.







En la CCS Haydée Santamaría hay combustible de sobra, de ese que bombea el corazón de cada trabajador, de ese que ha permitido el sobrecumplimiento de los planes de producción de leche, carne de cabra y vacuna, y de plantas medicinales.



No por gusto esta cooperativa ostenta la condición de Vanguardia Nacional y fue escogida como la sede de la primera reunión en el proceso asambleario del XII Congreso de la ANAP.

