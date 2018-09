A pesar del Bloqueo, Cuba actualiza su modelo económico y social

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la entrevista realizada por la Multinacional Telesur al Presidente cubano.



El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la república de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfatizó que el Gobierno y pueblo de la nación caribeña actualizan hoy el modelo económico y social a pesar del bloqueo impuesto por las autoridades de los Estados Unidos.



Durante una entrevista exclusiva concedida a la cadena multinacional Telesur, la víspera, el mandatario precisó que con la reforma constitucional desarrollada en la actualidad se amplía “la visión sobre los derechos civiles y humanos. Es una mirada responsable, objetiva, realista”.



Ante la interrogante de la repercusión internacional del proceso de consulta de la Carta Magna y de si la Revolución está negando su carácter socialista y comunista, Díaz-Canel enfatizó que se discute la renovación de elementos sin renunciar a los principios ideológicos y constitutivos.



“Los que más están preocupados por si va a ser socialismo o comunismo no es incluso el pueblo cubano, sino los que nos detractan desde afuera. Todos los temas de la constitución están en debate”.



Igualmente, destacó que los enemigos de Cuba reconocen como su única vía de acceso la fragmentación de la unidad y en ese sentido dirigen sus principales propuestas de subversión.



Asimismo, el jefe de Estado manifestó que “la mayoría de los cubanos aprobarán la nueva constitución. Las minorías que están en contra, no responden a un proyecto nacional”.



En relación a los temas más polémicos dentro los debates del proyecto de reforma, Díaz-Canel reseñó que “la Revolución tiene una vocación humanista, se han roto muchos tabúes, hay una juventud que empuja hacia los cambios, entre ellos la unión civil de personas del mismo sexo, y yo estoy de acuerdo”.



Argumentó que el relevo generacional está garantizado, y refirió que “el espacio dado a los jóvenes en los procesos gubernamentales determinantes, demuestra que la Revolución tiene continuidad”.



En ese sentido, argumentó que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro Ruz, “es como un padre que siempre me está guiando y al mismo tiempo me deja caminar. Raúl está presente, activo y siempre al tanto de todo lo que estamos haciendo”, subrayó.





(Haciendo Radio)