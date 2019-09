¡A prepararse que llegó un niño al hogar! (+VIDEO)

A prepararse que lleg un nio al hogar! (+VIDEO)





La llegada de un niño al hogar es motivo de alegría para todos, sobre todo para los padres, a quienes embarga un sentimiento indescriptible de dicha ante el acontecimiento.



Puede y debe estar todo listo: la cuna, los pañales, la ropa y otros artículos para que el pequeño se sienta cómodo rodeado de sus seres queridos; sin embargo, a todo eso habría que añadir otra preparación de suma importancia que está relacionada con el eficaz desarrollo físico y psíquico del pequeño.



Para lograr lo anterior, los padres primerizos deben de saber que el recién llegado debe de tener un horario de vida ordenado de acuerdo con los meses de nacido y luego con los años que cumple, es decir, horario de sueño, de juego, alimentación y vigilia, entre otros. Aunque parezca sencillo deben de disponerse con responsabilidad a cumplirlo.







Desde la primera infancia la educación tiene una intencionalidad, que no admite ningún tipo de improvisación: ellos actúan por imitación a los adultos con quienes conviven en el hogar.



Se afirma a modo de comparación que los niños son como esponjas que todo lo recogen, de ahí que los mayores que convivan con ellos deben estar atentos a sus reacciones ante determinadas problemáticas, ya que son observados en todo momento.



En la casa anidan los buenos modales. No hace falta indicarles que den los buenos días a las personas ajenas al hogar, ni despedirse con un hasta mañana cuando se van a dormir, saludar al encontrarse con un vecino en las mañanas, o al llegar al círculo infantil y luego a la escuela; si sus padres lo hacen de forma natural, ellos también lo harán de esa manera. Igual sucede con las gracias y por favor.



Es el lugar donde también se aprende en el quehacer diario la honradez, la solidaridad, la decencia, la piedad por los desvalidos, el amor por los animales y la naturaleza en general.



Un hogar donde prime el amor, la armonía y el respeto entre sus miembros, es propicio para fomentar una buena educación de los niños.







Otra cuestión que se debe de tener en cuenta es que la entrega de regalos por los buenos resultados escolares produce un efecto negativo, por lo que los halagos y reconocimientos deben de dejarse para fechas señaladas como el cumpleaños, o el final de año, entre otras fechas; lo cierto es que estudiar es sólo cumplir sus con sus obligaciones.



Si en las relaciones de los miembros de una familia están excluidas las frases chabacanas y las malas palabras, es seguro que el niño no las dirá, aunque las oiga con frecuencia en la calle.



Ser padres significa, además de crecer como persona, un gran compromiso para el cual se necesita prepararse, ya sea leyendo libros sobre el tema consultando especialistas, o conversando con maestros y personas de experiencia en la crianza de los hijos. Es lo menos que podemos hacer a favor de su educación.

