A las puertas Festival Nacional del Changüí Elio Revé Matos

2018-06-19 06:54:45 / web@radiorebelde.icrt.cu

Tradición y modernidad marcan la novena edición del Festival Nacional del Changüí ''Elio Revé Matos'' que se celebrará del 23 al 27 de junio en la ciudad de Guantánamo. El evento presentará lo más representativo de ese género en el país y estará dedicado al insigne changüisero Arturo Latamblé, director y fundador del grupo Changüí Guantánamo y defensor de ese autóctono ritmo, surgido en el siglo XIX en las serranías de esta provincia. Competencia de treseros, marimbuleros, bongoceros y bailadores, que incluye a 14 parejas de niños, intercambios teóricos, encuentro de familias cultivadoras del ritmo, talleres para aprender a bailar y tocar changüí, además del Coloquio Rafael Inciarte: Simientes, Paralelos y Proyecciones del Changüí, forman parte de las principales actividades. Se desarrollarán además peñas changüiseras comunitarias, exposiciones, ciclos de materiales audiovisuales y el esperado Changüí más largo que en esta oportunidad espera superar las 30 horas ininterrumpidas de baile e interpretación, en las que participarán conjuntos locales, cultores del género e importantes agrupaciones nacionales. Dentro de las novedades se encuentra además la presentación de agrupaciones que fusionan el jazz, la música clásica y los ritmos urbanos con este ancestral ritmo que goza de mucha popularidad en Guantánamo, el cual fue popularizado dentro y fuera de Cuba por el músico guantanamero Elio Revé y la popular orquesta Los Van Van.



Realizará Cantante y compositor estadounidense Charles Fox concierto en La Habana



El compositor y cantante estadounidense Charles Fox, autor del éxito Killing me softly, ofrecerá un concierto el 1 de julio en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. La actuación de Fox, reconocido escritor de bandas sonoras para el cine y la televisión, lleva por título Havana Dreams y es la primera parada de una gira por varias ciudades del mundo con la que el artista celebra los 55 años de su carrera artística, según PL. Fox presentará al público cubano su amplísimo repertorio y contará con las colaboraciones de músicos locales de varias generaciones. Entre los invitados figuran la diva cubana Omara Portuondo, que interpretará Killing me softly, junto al joven Cristian Alejandro; el trompetista Juan Kemell, el saxofonista y clarinetista Javier Zalba, y el violinista Rafael Lay, director de la orquesta Aragón, entre otros. Previo al concierto Fox se reunirá con artistas de la isla el 24 de junio en el Centro Cultural de 31 y 2, ubicado en el Vedado habanero, y tres días después en Fábrica de Arte Cubano.



En Pinar del Rio, XV Evento Nacional de Teatro de Pequeño Formato Espacio Vital



La XV edición del Evento Nacional de Teatro de Pequeño Formato Espacio Vital se desarrollará en Pinar del Río, desde hoy 19 al 24 de junio, auspiciado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. En esta ocasión participarán las agrupaciones Teatro La Proa, Pálpito, la Compañía de Teatro Océano de La Habana; Teatro sobre el camino y El Mejunje, de Villa Clara; El Guiñol de Guantánamo; Alas D´Cuba, de Granma; Gestus y Grupo Teatral A dos manos, de Santiago de Cuba; y Cabotín Teatro, de Sancti Spíritus. Además se desarrollarán varios talleres los días 20 y 21 de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y el 22 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en el Museo Provincial de la Música Argelier León, alli se presentará Textos teatrales y representaciones: la construcción de la mirada crítica, a cargo del doctor en Ciencias Eberto B. García Abreu. También esos días, en similares horarios, en el Museo Provincial de Historia, el taller versará sobre dramaturgia, a cargo del licenciado Roberto Viña y el máster en Ciencias Maikel Rodríguez de la Cruz.



Será Confesiones entre puentes, con el locutor Fernando Guardado



El programa cultural Confesiones entre puentes, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, con guión y producción de Rafael Ribot Mendoza, el viernes 22 de junio, a las cuatro de la tarde, en la sede de la UNEAC matancera, tendrá como invitado al locutor Fernando Guardado, en homenaje al aniversario 90 de Celina González. En esta ocasión, Rodríguez Sosa conversará con el reconocido animador de programas de la radio y la televisión nacionales, quien por casi cuatro décadas condujo el espacio Palmas y cañas, dedicado a la música campesina cubana, uno de los escenarios fundamentales de Celina González. En Confesiones entre puentes, que también reconocerá la declaración del Punto Cubano como Patrimonio de la Humanidad, se comentará el libro Con diez que se quieran bien. Acercamientos a la actual décima escrita cubana, de Pedro Péglez González, publicado por la Editorial José Martí. Como es habitual en este encuentro –que será trasmitido en vivo por la revista Entre puentes, de Radio 26—, participarán el doctor Ercilio Vento, Historiador de Matanzas, con memorias de la Atenas de Cuba; el arquitecto Ramón Recondo Pérez, con comentarios sobre las obras ingenieras y arquitectónicas de la ciudad de los poetas, y el locutor Jorge Alberto Martínez, de la emisora provincial matancera, con noticias culturales.



Anuncian próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional



La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba anuncia su próxima presentación en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional el próximo domingo 24 de junio en su horario matutino habitual. El programa de este concierto estará dedicado a la obra del compositor y director de orquesta inglés de principios del siglo XX Edward Elgar, en la primera parte sus conocidas Variaciones ¨Enigma¨ una serie de catorce variaciones musicales compuestas en 1899 que dedicó a su amigos retratados en ella; cada variación muestra un emotivo retrato de algunas de sus relaciones sociales más cercanas. En la segunda parte su Concierto para violonchelo y orquesta, una de sus obras más notables, piedra angular del repertorio para violonchelo solo, en el que se presenta como solista la joven violonchelista Gabriela Nardo, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.



Celebrarán encuentro del proyecto Música romántica hispano-cubana del siglo XIX, Nicolás Ruiz Espadero



Reivindicar la obra del más importante compositor para piano del siglo XIX hispano, el cubano Nicolás Ruiz Espadero, trayéndola hasta nuestros días, es el objetivo principal del proyecto Música romántica hispano-cubana del siglo XIX, Nicolás Ruiz Espadero, que tendrá lugar en la capital cubana, entre el 21 y el 24 de junio, el cual incluye conferencias, un ciclo de conciertos y el rescate de un buen número de sus partituras de archivos cubanos y españoles. Aunque centrado en la obra de Nicolás Ruiz Espadero, el encuentro –que cuenta con el apoyo del Instituto Cubano de la Música, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, el propio Museo de la Música–, rendirá también homenaje al sobresaliente violinista José White, en ocasión del centenario de su fallecimiento. Las conferencias se desarrollarán en el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, mientras los conciertos se llevarán a cabo en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís (donde tendrá lugar el concierto inaugural, el jueves 21, a las 6:00 p.m.), el Aula Magna del Colegio Universitario San Gerónimo, el hemiciclo de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes, la sala teatro del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes y la sala Ignacio Cervantes (escogida para la clausura, que será el domingo 24, a las 11:00 a.m.).



(Haciendo Radio)