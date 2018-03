A las puertas el Giraldilla de Bádminton (+Audio)





El XIX Torneo Internacional de bádminton Giraldilla de La Habana quedará inaugurado este jueves a las 9 y 30 de la mañana en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, con la presencia de jugadores de siete naciones, entre ellas la representación cubana.



En entrevista concedida al programa Deportivamente de nuestra emisora, el comisionado nacional, Alexis Ramírez, dio a conocer todos los detalles del torneo, que se disputará durante cuatro jornadas, y el cual no contará con mucha presencia internacional.



“Hoy (martes) los jugadores cubanos y extranjeros estuvieron entrenando en el Coliseo, en horas de la tarde hicimos la reunión técnica, nos queda el miércoles para seguir con los entrenamientos, y el jueves a las 9 y 30 de la mañana será la ceremonia inaugural, y desde las diez iniciamos las competencias”, señaló, Ramírez.



En la primera jornada se jugarán los singles en ambos sexos, y los dobles mixtos, el viernes continuarán estas modalidades y se sumarán los torneos de dobles, el sábado serán las semifinales, y el domingo las finales en las cinco pruebas.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Alexis Ramírez, comisionado nacional de Badminton en Cuba. Foto: Rodolfo Durán Almeida



Por otra parte, con relación a la limitada asistencia foránea, el comisionado Ramírez apuntó lo siguiente; “La razón fundamental que está influyendo en esta baja participación es que este año el torneo bajo de categoría, antes era “Internacional Series”, y ahora es “Future Series”, por lo que no entrega premios en metálico, y da menos puntos para el ranking mundial”, precisó.



Pese a la discreta participación extranjera, el directivo del bádminton en Cuba, considera que el certamen no dejara de tener nivel.



“Van a estar nuestras primeras figuras, encabezados por Osleni Guerrero, y dos jugadores canadienses que estuvieron recientemente en el Internacional de Jamaica, y uno de ellos eliminó a nuestro segundo atleta, Leodanis Martínez”, agregó.



Osleni, único cubano con participación olímpica en este deporte, hará su debut en la primera fecha enfrentando precisamente a este canadiense, natural de Hong Kong, Xiadong Sheng, de 20 años de edad, fue quien derrotó a Leodanis, en la justa jamaicana.



Escuche en audio las declaraciones del comisionado al programa Deportivamente de Radio Rebelde.









Del Autor