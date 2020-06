🎧 A punto Jorge Johnson de regresar a los terrenos





La Habana-. El jugador más valioso de los play off de la 58 Serie Nacional, Jorge Johnson, se recupera satisfactoriamente de una operación que le realizaron en el mes de octubre en su hombro izquierdo en el Hospital Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila.



El tunero comenzó a presentar dificultades para su habitual desempeño en el terreno, tanto para tirar como para batear, hasta que pasó por el quirófano y le aplicaron la técnica de artroscopia.



El atleta de 16 campañas beisboleras habló sobre su recuperación.

Hasta la fecha me siento muy bien, la evolución ha sido positiva. Estoy a un 90 por ciento y continúo trabajando intensamente con el fisioterapeuta de mi equipo para después iniciar la otra fase de alistamiento.



Johnson, quien se ubica en el puesto 21 entre los primeros bateadores en la historia de nuestras Series Nacionales con promedio de 326, ya comenzó hacer imitaciones de swings aunque sin mucha intensidad.

He estado haciendo mis carreras, fortaleciendo la parte del hombro y buscando su movilidad. Ya comencé hacer imitaciones sin muchas repeticiones para ir fijando los movimientos. No pudo tirar todavía, no puedo hacer pesas, estoy fortaleciendo con ligas y ejercicios de manos libres.



La lesión de Jorge Johnson se agudizó a tal punto que si quería continuar en el béisbol tenía que ser operado de su hombro.

La dificultad mayor era para tirar, al final se me agudizó a tal punto que me afectaba hasta para hacer el swing, se me escapaba el bate y no me quedó otra alternativa que operarme.



Este “Leñador” que el 31 de junio cumplirá 34 años, espera estar al ciento por ciento de sus posibilidades para finales del mes de septiembre.

Desde el primer momento el Doctor que me operó Osvaldo García Martínez me dijo que estaría totalmente recuperado para octubre, que es cuando se cumple el año de la operación. Considero que como ha venido transcurriendo la recuperación, puedo estar listo para finales de septiembre.



Para Jorge Johnson ha sido difícil perderse una temporada, incluso después de que su provincia consumara el sueño de ser campeón.

Realmente ha sido difícil todo. Cada vez que pude estuve con el equipo, el director y los muchachos me llamaban a la casa y se preocupaban por mi salud. Lo que más me dolió fue la eliminación de Las Tunas en los play off frente a Matanzas.



Jamás olvidará la corona con sus “Leñadores”.

Hay hechos que marcan una provincia y esa Serie nos marcó a nosotros. Tuvimos una selección muy competitiva, todos hicieron los que les tocaba hacer, desde el director Pablo Civil hasta el último atleta. Lo hicimos todo para ganar, hemos tenido incluso conjuntos superiores, pero este funcionó muy bien como colectivo.







Johnson reveló a Radio Rebelde cual fue el secreto para tener sus mejores resultados en una postemporada.

Le debía este resultado a la afición tunera. Ese año descanse al final de la clasificatoria, jugué los últimos tres choques para ir ajustándome para los play off. El 31 de diciembre antes de los festejos de fin de año fui al gimnasio, el 1 de enero a las 9 de la mañana ya estaba bateando en el terreno. Esas cosas me ayudaron a estar en estado óptimo de forma, tanto en los deportivo, como en lo sicológico.



Jorge Johnson aun tiene metas que pretende cumplir antes de que le diga adiós a los terrenos.

Ahora sueño con regresar totalmente recuperado, eso es lo más importante. Buscaré ganar con Las Tunas lo más pronto posible, cualquiera que sea el formato, con o sin refuerzos. Después quisiera tener algún contrato en el extranjero.



El MVP de los play off de la 58 Serie Nacional exhortó a mantener la disciplina para que el béisbol regrese pronto.

Todos estamos ansiosos, pero lo más importante ahora es mantenernos en casa y cumplir con las medidas higiénico-sanitarias. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás y esperamos que el béisbol vuelva pronto para seguir dándoles alegrías a los cubanos.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.





Del Autor