A tales desafíos se interpone la solidaridad y la colaboración colectivas

A tales desafos se interpone la solidaridad y la colaboracin colectivas





"Por favor apriétense un poquito, todavía quedan personas abajo"… Esa frase pulula ahora en La Habana que ha visto como la frecuencia del parque de ómnibus urbanos se ha visto drásticamente reducida por las causas ya conocidas.



A este desafío se interpone la solidaridad y la colaboración colectivas que se interpreta como el aporte de los vehículos estatales en paradas de alta concentración para aliviar la situación existente.



Este panorama es ya recurrente y es ponderado por la mayoría de los cubanos como una gran respuesta que resulta parte de la cultura incorporada cuando el momento aprieta.







Sin embargo, en ocasiones se escuchan frases en los ómnibus que dan la medida de que existen algunas personas, mínimas por suerte, que una vez encima del ómnibus afirman con vehemencia “chofer aquí no cabe más nadie, no pare más…"



Quizás en tiempos normales la frase pueda tomarse en cuenta, pero todos sabemos que los cubanos tenemos la cualidad de ¨apretarnos¨ un poquito y donde caben 40, sumamos 10 personas más.



No se trata de ir a los extremos, sino de incrementar nuestra sensibilidad y ayudar y ayudar, dos o tres personas más que logren subir a una guagua en las circunstancias actuales es ya bastante. Si ese gesto se multiplicara en ómnibus de centros de trabajo, vehículos de cualquier tipo y en cuanto medio de transporte transita hoy con capacidad en su interior, ya eso constituiría una acción de extraordinario impacto. Es lo que se ha visto en las calles de La Habana por estos días. Lo cotidiano, que hace grande a un país en momentos complejos.



Puede ser legítima entonces la frase de "chofer aquí ya no cabe más nadie…" pero mejor es pensar y actuar distinto en nombre de Cuba y de los cubanos. Eso se llama solidaridad y sentido del momento histórico que vivimos.

