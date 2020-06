A la venta medicamento homeopático Vasoactol en Ciego de Ávila 2020-06-26 18:57:49 / web@radiorebelde.icrt.cu / Luís Falcón Saavedra





Ciego de Ávila, Cuba – El medicamento cubano homeopático Vasoactol que influye favorablemente en procesos como el envejecimiento, alteraciones del material genético, enfermedades cardiovasculares, problemas circulatorios y otros, ya está a la venta en las farmacias de esta región del país de forma liberada.



Se trata de un extracto de alcoholes de alto peso molecular obtenido de la cera de la caña de azúcar, cuya presentación viene en blíster de 20 tabletas de seis miligramos.



De acuerdo con los estudios experimentales realizados por especialistas del Centro de Productos Naturales el Vasoactol previene que las proteínas y lípidos sean oxidados por los denominados radicales libres, los cuales están involucrados en el proceso de envejecimiento, alteraciones del material genético, enfermedades cardiovasculares, arterioesclerosis, diabetes y cáncer.



El consumo de este producto antioxidante representa un potencial contra las referidas dolencias crónicas no transmisibles de ahí su utilidad para mejorar la calidad de vida en personas de la tercera edad y en las que practican deportes que requiere una alta carga de esfuerzo físico.



Según especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) consideran un producto seguro y bien tolerado, el Vasoactol no debe ser utilizado en mujeres embarazadas o lactando, tampoco en niños menores de 12 años, al no contarse con las evidencias requeridas para este segmento de la población.

Envía tu comentario Nombre Email País Publicar email Si No Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.