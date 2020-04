Abiertas convocatorias a becas y premios de la AHS 2020

2020-04-20 07:20:34 / web@radiorebelde.icrt.cu

Para los interesados en grabar un disco con Bis Music, Colibrí o la EGREM, publicar un libro, poner en escena una obra teatral, recibir presupuesto para proyectos audiovisuales, concretar una exposición, etc., o sea, poner a prueba tu talento, entonces el sistema de Becas y premios de la Asociación Hermanos Saíz puede ser una buena opción. Para participar debes enviar tus obras al correo becasypremiosahs@gmail; y una de las bondades de esta edición es que puedes presentarte en casi todas de manera digital. Aprovecha estos días de aislamiento en casa para crear, consciente de que el arte también salva. Fruto de alianzas con distintas instituciones y centros de la Cultura, estas becas y premios pueden ayudarte a crecer dentro del panorama creativo del país.



Mantenerse creativos es lo más importante, asegura bailarín camagüeyano



Entre pasos del bello arte de danzar en puntas, pero ahora desde casa, transcurren los días del primer bailarín del Ballet de Camagüey, Yanni García. “Aunque estemos obligados a estar en nuestros hogares no significa que dejemos de mantenernos creativos, y mucho menos de ejercitarnos diariamente -aseveró-, pues siempre podemos mantenernos en activo y ejercitar el cuerpo y la mente”. De igual manera opina la primera bailarina de la prestigiosa compañía, Rosa María Armengol, quien además de subir a las redes sociales coreografías danzadas desde casa, también lo ha hecho con pequeños videos dirigidos a sus estudiantes de tercer año. Regina Balaguer, directora general del BC, comentó que los miembros del colectivo desde sus hogares continúan ejercitándose, pues así también se desarrolla la necesaria disciplina para ejercer con destreza y calidad ese arte.



Esta semana celebraremos Día del Idioma Español



El 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas y en España el Día del Libro y de la Lengua Española, marcado por el Instituto Cervantes. Una fecha en honor al escritor Miguel De Cervantes que, aunque murió un 22 de abril del año 1616, por costumbre de la época se registró como su defunción el día después. Es una conmemoración para estimular y concienciar al mundo acerca de la historia y el uso del español como idioma y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas. Para la efeméride, el Instituto Cervantes organizó, como de costumbre, la lectura continuada de Don Quijote De La Mancha, que este año será en línea, y participarán representantes de instituciones públicas y privadas, embajadas y consulados, organizaciones europeas y estudiantes.



Músico cubano Oderquis Revé celebra medio siglo de vida artística



El músico guantanamero Oderquis Revé, quien ostenta la Distinción por la cultura nacional, entre otros reconocimientos, celebra su medio siglo de Vida artística. El músico, integrante de una de las familias imprescindibles de la música cubana, ha participado en la producción de 12 discos compactos. Además, ha grabado discos con Pablo Milanés, Sussana Baca, entre otros. Entre sus festivales y giras internacionales se encuentran el Festival de Wodmad, por todo el Reino Unido, conquistando los más disímiles escenarios. Trabajó en el Conjunto Nacional de Espectáculos junto al prestigioso director Alberto Alonso por 2 años. Su orquesta "Oderquis Revé y su Changüí" es un proyecto multipropósito que interpreta música para los diferentes gustos, tales como Latin Jazz, Salsa, Cha Cha Chá. Su mayor fortaleza son conciertos de percusión Yorubá o de la santería afrocubana, que son fusionados con las piezas más conocidas de la música internacional.



Acosta Danza confirma que el arte puede unir de muchas maneras



En los primeros días de mayo, Acosta Danza, la compañía que dirige el primer bailarín Carlos Acosta, iba a presentar una temporada en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Pero la emergencia sanitaria la frustró. Ante estas circunstancias, Carlos Acosta recomendó a su elenco que no se detuviese; y fue así que a las rutinas de ejercicios diarios y a las clases individuales sumó otra iniciativa: un videodanza para compartir en las redes sociales. No es una simple coreografía; es también una especie de declaración de principios: por ahora no podemos bailar juntos físicamente, pero el arte puede unir de muchas maneras. El videodanza se estrenó recientemente en las redes sociales de Acosta Danza, y en apenas unas horas acumulaba miles de visualizaciones en Youtube, Facebook e Instagram. Carlos Acosta lo concibe como un regalo al público que sigue a la compañía, dentro y fuera de Cuba.



Artistas de todo el mundo dan esperanza con su participación en magno evento



Lady Gaga, Stevie Wonder, Lizzo, Shawn Mendes y otros, interpretaron clásicos llenos de mensajes de esperanza y cambio durante un especial televisivo dirigido a la lucha contra el nuevo coronavirus, mientras que Beyoncé y Alicia Keys hablaron de manera contundente sobre cómo el covid-19 ha afectado desproporcionadamente a los estadounidenses de raza negra. Gaga, quien organizó junto a la OMS el evento tachonado de estrellas, lo inauguró exhortando a quienes batallan la pandemia a conseguir la manera de sonreír pese al dolor, interpretando una versión de la canción de Nat King Cole, “Smile”. Stevie Wonder interpretó con un piano “Lean On Me” de Bill Withers, quien murió el 30 de marzo. John Legend y Sam Smith, cada uno desde su casa, hicieron un dueto de “Stand by Me”; Lizzo cantó “A Change Is Gonna Come” con pasión; y Shawn Mendes y Camila Cabello, sentados muy cerca, “What a Wonderful World”. Paul Mccartney interpretó “Lady Madonna”, y los Rolling Stones —desde cuatro lugares diferentes— unieron fuerzas para tocar “You Can’t Always Get What You Want”. Taylor Swift interpretó “Soon You’ll Get Better” mientras tocaba el piano. Las ex primeras damas estadounidenses y reconocidos presentadores de la nación, ofrecieron palabras de aliento mientras fotos de trabajadores de la salud y gente común se veían en la pantalla.



Los santos que cuelgan de mi cuello, proyecto creativo en desarrollo



Los santos que cuelgan de mi cuello, título de la obra de Adrián Gómez Sancho premiada en el más reciente Salón Roberto Diago, distinguirá además el proyecto creativo en el cual actualmente trabaja en esta ciudad el joven de la vanguardia artística matancera. Explicó Gómez Sancho que la futura muestra expositiva contará con una veintena de obras representativas de la conformación de personajes propios entrelazados por la figura humana y animal, conectados por el simbolismo, la identidad y la visualidad, concepto prioritario en su quehacer durante los últimos años. El toro como figura central, acompañado por nuevos personajes, y la moneda como elemento decorativo que dialoga, se incluyen entre los símbolos de la iconografía en el proyecto en desarrollo. Recientemente Gómez Sancho asumió también el diseño de La Revista del Vigía, importante publicación representativa de Ediciones Vigía.



Muere Gene Deitch, dibujante de Tom y Jerry y Popeye



Gene Deitch, destacado director, animador y ganador del Oscar ha fallecido a los 95 años. El además cineasta e ilustrador es reconocido por haber trabajado en series como «Tom y Jerry» y «Popeye». De momento, se desconocen las causas de la muerte. Para desarrollar su carrera como ilustrador, Deitch se mudó a California cuando apenas tenía 20 años. Durante sus inicios, fue reclutado por la aviación estadounidense; sin embargo, un problema de salud le eximió de sus obligaciones como piloto de avión. De vuelta a California, continuó con su trabajo como dibujante hasta que firmó un contrato con Terrytoons, empresa en la que trabajó como director creativo. A finales de los años 50, Deitch recibió varias nominaciones al Oscar por su trabajo en cortometrajes. Pero no se hizo con la estatuilla hasta 1960, al ganar con “Munro” el Mejor cortometraje. Durante estos 10 años, el dibujante colaboró con icónicos dibujos animados como «Popeye» y «Tom y Jerry», donde fue co-creador de varios cortometrajes.



(Haciendo Radio)