Aboga China por aminorar tensiones comerciales con Estados Unidos

2019-05-11





China abogó hpy porque las tensiones comerciales con Estados Unidos no se agraven más, pero recalcó que tiene confianza en su desempeño económico para resistir cualquier presión y seguir adelante con los planes de desarrollo.El viceprimer ministro Liu He, jefe del equipo negociador, expresó ante los medios locales optimismo en que el gigante asiático mantendrá la curva de su progreso de manera estable y saludable aun en medio de circunstancias adversas para la actividad mercantil. Según afirmó, las consultas cerradas en Washington terminaron con la decisión de mantener más diálogos en un futuro porque persisten las diferencias y China no comprometerá sus principios. Liu recalcó el rechazo al incremento de aranceles a las importaciones como método de coerción y advirtió sobre los efectos devastadores tanto en el ámbito bilateral como internacional. 'China se opone con firmeza a la aplicación de más tarifas que no ayudan a resolver ningún problema comercial, tampoco benefician a ninguno de los dos países ni al mundo', acotó. El presidente norteamericano, Donald Trump, anunció esa decisión el domingo pasado al considerar muy lentas las negociaciones sobre el esperado pacto Washington-Beijing y, además, amenazó con aplicar pronto tarifas del 25 por ciento a bienes chinos por 325 mil millones de dólares que permanecen libres de gravámenes. La acción obligó a China a regresar a la posición defensiva y a replantear su determinación de proteger hasta las últimas consecuencias sus intereses a cualquier precio sí la Casa Blanca persiste en la escalada de presiones en su contra.



Evalúa el Pentágono sustituir a Turquía en el programa de venta de los polivalentes F-35



La subsecretaria de Defensa para Adquisición y Mantenimiento de Estados Unidos, Ellen Lord, declaró durante una rueda de prensa que su país considera sustituir a Turquía en el programa de venta de sus cazas polivalentes F-35, a la luz de la decisión de Ankara de adquirir los sistemas antiaéreos rusos S-400. Llevamos trabajando ya desde hace un tiempo para considerar fuentes de suministro alternativas de los F-35 en lugar de Turquía, señaló Lord, que al mismo tiempo precisó que Washington continúa trabajando con Ankara y espera que usen un sistema que esté conforme a los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la defensa aérea de ese país. Al ser preguntada sobre la posible fecha cuando Washington podría encontrar a un reemplazo para Turquía, la funcionaria afirmó que el plazo de momento se está determinando. En ese contexto, la subsecretaria de Defensa admitió que la exclusión de Turquía del programa F-35 podría provocar la ralentización de las entregas de los cazas y el aumento del costo, y señaló que vemos la posible ralentización de algunas entregas durante los próximos dos años y unos potenciales efectos en el costo, y añadió que en el Pentágono creen que podrán minimizar dichas consecuencias negativas.



Impulsa Venezuela acciones contra implicados en intento golpista



Las autoridades venezolanas continúan hoy las investigaciones en torno al intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril, tras el cual aparece la mano de Estados Unidos, de acuerdo con recientes revelaciones. Al respectó, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció los vínculos del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Manuel Ricardo Cristopher Figuera; uno de los principales complotados en el conato golpista con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA). Además, Maduro señaló al general desertor como coordinador principal de la fallida acción desestabilizadora, liderada también por el diputado en desacato Juan Guaidó, reconocido por Washington y sus aliados como presidente encargado, y el cabecilla opositor Leopoldo López, prófugo de la justicia y refugiado en la embajada de España. Asimismo, las pesquisas revelaron que Cristopher Figuera trabajaba desde hace más de un año para la CIA como infiltrado en todos los cargos asignados a su persona, indicó el mandatario, quien aseguró que sería destituido de su puesto de director del Sebin y detenido el mismo día del fracasado conato golpista. Articuló el golpe de estado, después huyó, articuló toda la trampa, la mentira, la intriga y no fue capaz de ir al sitio donde ordenó dar el golpe, no se presentó, dejó a su tropa sola, huyó desde la madrugada del pasado martes 30 de abril y continua prófugo, precisó Maduro.



Corte Suprema brasileña ofrece plazo a Bolsonaro para explicar decreto sobre uso de armas



La Corte Suprema brasileña concedió un plazo de cinco días al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, para explicar el decreto que amplía el porte de armas en el país. El mandatario de ultraderecha firmó el pasado martes el decreto que facilita la posesión de armas de fuego para varios grupos de profesionales, como abogados, camioneros y políticos electos. La jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, instructora del caso, dio un plazo de cinco días a Bolsonaro para que información y diera las explicaciones de porque esa desición, antes de decidir si suspende o no el decreto. También, Weber pidió informaciones al ministro de Justicia, Sérgio Moro. Por otro lado, la Cámara de Diputados y el Senado del país pidieron a Jair Bolsonaro elaborar un informe sobre el decreto, y alegaron que la normativa extrapoló el poder regulador del presidente. La propuesta del presidente Jair Bolsonaro respecto al porte de armas establece que equipamientos de uso restringido a la Policía y el Ejército puedan ser comprados por civiles, siempre que cumplan una serie de requisitos, y propone ampliar la cantidad de municiones que pueden ser compradas anualmente.



