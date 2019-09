Aboga la Unión Europea por la seguridad en golfo Pérsico, pero sin incrementar tensión con Irán

Aboga la Unin Europea por la seguridad en golfo Prsico, pero sin incrementar tensin con Irn

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, defendió la necesidad de garantizar la seguridad de las rutas marítimas en el golfo Pérsico, pero sin aumentar la tensión con Irán. Obviamente tenemos todo el interés, en primer lugar, por garantizar la seguridad y libertad de las rutas marítimas más cercanas, que incluyen el estrecho de Ormuz, que comunica los golfos Pérsico y de Omán, indicó Mogherini ante la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros de Defensa de la UE.



Rechazan los británicos el cierre del Parlamento propuesto por Boris Jonhson



Más de un millón de británicos firmaron una petición popular para instar al primer ministro, Boris Johnson, a no suspender durante cinco semanas el parlamento, una decisión que ha causado gran convulsión en todos los partidos. Esta solicitud, que se desarrolló de forma online, en la Red de Redes pronto alcanzó las cien mil firmas que necesita para ser sometida a debate en la Camara de los Comunes.



Dispuesto el Gobierno de Venezuela reiniciar el dialogo con oposición



El Gobierno de Venezuela mantiene hoy su disposición para el reinicio del diálogo con la oposición, luego de retomar contactos con Noruega, aseguró el presidente Nicolás Maduro. Tras el congelamiento del dialogo por el ejecutivo venezolano, en protesta por la orden ejecutiva impuesta por Estados Unidos contra la nación sudamericana, Maduro manifestó su confianza en que en los próximos días se darán buenas noticias del proceso de conversaciones con la oposición.



Vuelve la normalidad en Puerto Rico tras el paso del huracán Dorian



Puerto Rico retomó la normalidad tras el paso del huracán Dorian por las cercanías de la isla, que no sufrió daño alguno y cuyas agencias reanudarán hoy sus actividades normales, anunció en conferencia de prensa la gobernadora Wanda Vázquez. La gobernante detalló que no hubo daños destacables en el territorio, y que este jueves el Gobierno retoma su actividad habitual, al igual que el sistema educativo y de la Universidad.



Llama Rusia a oponerse al bloqueo de Estados unidos contra Venezuela



La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, instó a la comunidad internacional a condenar la amenaza de bloqueo naval del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, al tiempo que recordó la fallida experiencia de Washington con su embargo comercial de más de sesenta años a Cuba. La alta diplomática resaltó que, con esta actitud, la Casa Blanca no hace más que mostrar, una vez más, su “indiferencia total a los problemas y necesidades del pueblo de Venezuela, y destacó que las medidas unilaterales de Washington contradicen el derecho internacional e impactan la calidad de vida de la población venezolana.



