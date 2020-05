Abogan en Francia por Nobel de Paz para brigadas médicas de Cuba

Abogan en Francia por Nobel de Paz para brigadas mdicas de Cuba

2020-05-28 08:47:47 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de la asociación France Cuba, Didier Philippe, reiteró hoy la petición de otorgar el premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas que enfrentan la COVID-19 en diversas partes del mundo. Apoyamos desde nuestra organización este reconocimiento a profesionales de la salud dela Mayor de las Antillas que llevan años mostrando su solidaridad por todo el planeta, afirmó en entrevista con Prensa Latina. Asimismo, Philippe resaltó que los médicos cubanos constituyen un ejército de batas blancas desplegado para salvar vidas en escenarios de crisis sanitarias, como las que han azotado a decenas de países. Vemos su labor actual, durante la lucha contra la COVID-19, pero recordemos su papel en el combate al ébola en África Occidental y en muchas otras emergencias, declaró el presidente de la asociación France Cuba, Didier Philippe, quien calificó a los galenos cubanos de un vivo ejemplo de solidaridad en momentos difíciles.



Apoya el Grupo de Amistad Liberia-Cuba el pedido del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos



El Grupo de Amistad Liberia-Cuba hizo público este miércoles su apoyo a la campaña internacional para otorgar el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Reeve. Mediante una declaración oficial, la agrupación se hizo eco de las diversas voces que en diferentes países del mundo hacen la petición de conceder este lauro a los médicos cubanos que reparten solidaridad a través de sus servicios de salud, y hoy enfrentan a la pandemia en todos los continentes. Además, el comunicado resaltó que la iniciativa cubana de crear un contingente para ayudar a la humanidad en caso de situaciones desastres y emergencias epidémicas ha permitido brindar una atención de salud de calidad a los países y comunidades necesitadas, y ha demostrado durante décadas que la atención sanitaria se puede establecer de manera definitiva y permanente a nivel internacional, como un derecho humano inalienable. Asimismo, la declaración del Grupo de Amistad Liberia-Cuba que apoya el pedido del Premio Nobel de la Paz a para los médicos cubanos agregó que, a pesar de los muchos desafíos que ha impuesto el genocida bloqueo de Estados Unidos, Cuba ha realizado una excelente labor médica en diversas naciones, entregando salud y salvando millones de vidas.



Sube a 355 mil 575 la cifra de muertos por el nuevo coronavirus en el mundo



En la noche de este miércoles se han confirmado 355 mil 575 muertes por la COVID-19, mientras que el número de casos confirmados subió a cinco millones 690 mil 182 personas contagiadas. En las últimas 24 horas se registraron cinco mil 122 nuevas víctimas mortales y 101 mil 782 nuevos casos positivos en todo el orbe, y esta cifra de personas enfermas es mucho mayor a la tendencia que se había registrado en días previos, la cual oscilaba entre los 85 mil y los 95 mil contagios confirmados por día. Mientras, el número de personas que se han recuperado de la COVID-19 ascendió a dos millones 349 mil 598. A cuatro meses de la confirmación del primer caso de coronavirus en Estados Unidos, el principal foco rojo de la pandemia, el gobierno de Donald Trump confirmó este miércoles que se rebasó la cifra de 100 mil muertes; y en cuanto al número de casos enfermos de la COVID-19 llegó a un millón 698 mil 581 contagios. En Sudamérica, los números de este miércoles también muestran resultado desastrosos; principalmente para Brasil, donde se registró en un solo día más de 20 mil casos de la COVID-19, con lo que la cifra de personas contagiadas creció a 411 mil 821 y el número de muertos llegó a 25 mil 598. Del otro lado del mundo, Rusia llegó en las últimas semanas a ocupar el tercer lugar a nivel mundial en cuanto al número de casos de COVID-19, y la víspera registró un total de 370 mil 680 personas infectadas y tres mil 968 decesos.



Aprueba el legislativo chino la ley de seguridad nacional de Hong Kong



La Asamblea Nacional Popular de China aprobó hoy por rotunda mayoría la propuesta de ley de seguridad nacional de Hong Kong que ha provocado una nueva oleada de protestas en esa ciudad. El borrador fue aprobado durante la sesión de clausura de la reunión anual del legislativo, por lo que el texto quedará en manos de un comité legal que se encargará de redactar una versión definitiva para su ratificación por el Comité Permanente de ese órgano de gobierno. La propuesta de la ley de seguridad nacional de Hong Kong fue aprobada por 2 mil 878 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. El texto de este nueva ley busca prohibir 'cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, robo de secretos de Estado, prohibición de organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong'; además, 'salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad, los intereses de desarrollo, mantener y mejorar el sistema de 'Un país, dos sistemas', preservar la estabilidad y la prosperidad de esa ciudad.



Llega a las aguas jurisdiccionales de Venezuela el cuarto petrolero iraní



Foxon, el cuarto petrolero de cinco enviados por Irán a Venezuela, ingresó hoy en aguas jurisdiccionales de la nación sudamericana, según el sitio especializado en navegación marítima Refinitiv Eikon. Con anterioridad, llegaron al muelle venezolano de El Palito, donde hay una refinería, los tanqueros Fortune y Forest, mientras que el tercero, Petunia, maniobraba en las cercanías. Como en los casos anteriores el petrolero iraní Foxon es escoltado por la marina y la aviación venezolana en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de impedir su llegada al país sudamericano. Desde que, en marzo, los cinco buques iraníes cargaron 1, 53 millones de barriles de combustible y otros aditamentos para producir gasolina y tomaron rumbo a Venezuela, Washington anunció que obstaculizaría la operación, y desplegó naves de guerra y aviones de todo tipo en el mar Caribe que pusieron en tensión la zona y más allá por la advertencia de Teherán de que tomaría represalias caso de hostilidad y agresión a sus embarcaciones.



Firmará Trump una orden relacionada con las compañías de las redes sociales



El presidente estadounidense, Donald Trump, firmará hoy una orden ejecutiva relacionada con las compañías de redes sociales, tras atacar a Twitter por la decisión de la plataforma de señalar sus mensajes como 'potencialmente engañosos'. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, informó la víspera a los reporteros que Trump rubricará este jueves un documento sobre el tema, pero no dio detalles de cuál será el contenido de la nueva orden. Esta medida tendrá lugar cuando Trump y sus partidarios arremeten contra Twitter porque esta semana la red social por primera vez marcó dos tuits del presidente con un aviso de verificación de hechos, ante lo cual el mandatario declaró la víspera que adoptaría una 'gran acción'. Mientras, Twitter había añadido a los dos tuits de Trump una advertencia en la que se lee: 'conozca los hechos sobre las boletas por correo', la cual dirige a los usuarios a artículos de CNN, The Washington Post y The Hill, y a otras informaciones sobre el tema.



Investigará el Parlamento venezolano las conspiraciones contra el Estado



La Asamblea Nacional (AN) creó este miércoles la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración que investigará los planes conspirativos contra el Estado venezolano. Según declaró el diputado del Partido Comunista de Venezuela por el estado Yaracuy, Yul Jabour, el objetivo de esta nueva comisión será investigar los planes conspirativos preparados por la extrema derecha para desestabilizar el país y derrocar el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Esta nueva comisión está integrada por representantes de las diferentes bancadas que conforman el Parlamento venezolano, el cual, pese a estar liderado por un sector de la derecha, se pronunció contra el intento de invasión del pasado 3 de mayo, preparado por Estados Unidos, Colombia y los seguidores del diputado opositor y ex presidente del legislativo, Juan Guaidó. Aunque la Asamblea Nacional de Venezuela está en desacato desde 2016, a finales del pasado años tras un acuerdo entre las principales fuerzas políticas y pese a los intentos de sabotajes de la extrema derecha, se celebraron los comicios correspondientes y la directiva fue reconocida por el Gobierno.



Registró China dos nuevos casos importados de la COVID-19



El Ministerio de Salud de China reportó este jueves solo dos casos importados del nuevo coronavirus, en Shanghái y en la provincia meridional de Fujian, por lo que el número total de positivos es ya de 82 995. Además la autoridades de salud informaron que en las últimas 24 horas no se han registrado nuevos fallecidos por la pandemia por lo que el número de muertes se mantiene después de casi dos semanas en 4 634. Por otro lado, las autoridades señalaron que ocho pacientes más han sido dados de alta tras recuperarse de la COVID-19, y otras cuatro continúan en estado grave, mientras un total, 78 288 pacientes han superado la enfermedad, y otras 73 personas continúan recibiendo tratamiento médico. China ha registrado hasta este miércoles 1 734 casos importados, y de ellos, 1 688 han recibido el alta médica y 46 permanecen hospitalizados.



