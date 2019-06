Abren China y Rusia nueva era de cooperación estratégica

Abren China y Rusia nueva era de cooperacin estratgica

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, dialogaron este miércoles en Moscú, en una cita que abrió una nueva era de amistad, alianza estratégica y de fortalecimiento de las relaciones económicas entre las dos potencias.



Al término de sus conversaciones, Putin y Xi firmaron dos declaraciones conjuntas, una de ellas enfocada en el desarrollo de los vínculos bilaterales y la otra con el fortalecimiento de la estabilidad estratégica a nivel internacional.



Según Putin, los dos países no aceptan la destrucción del actual sistema de acuerdos sobre control de armas, desarme y no proliferación.



Putin remarcó también que Moscú y Beiging abogan por la estabilización de la situación en Venezuela, y que las posiciones de las dos potencias en otros temas mundiales clave son cercanas o, como dirían los diplomáticos, coinciden.



Por su lado, Xi destacó que las relaciones ruso-chinas han superado la prueba del tiempo, paso a paso han llegado al nivel más alto en la historia, y no hay límite para seguir mejorándolas.



Además de sus conversaciones oficiales con Putin, la agenda de Xi en Moscú incluye la ceremonia de apertura de un pabellón para pandas en el zoológico de Moscú, una recepción solemne y un festival en el Teatro Bolshói para celebrar los 70 del establecimiento de relaciones entre los dos países.



Posteriormente, Xi viajará a la ciudad de San Petersburgo, donde será invitado de honor del Foro Económico, que reúne a dirigentes y representantes de unas mil 800 empresas rusas y extranjeras de unos 75 países.







El consejero del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Uchakov, ya había adelantado que la visita de Xi sería un evento crucial para los vínculos bilaterales, al recordar que la antigua Unión Soviética fue el primer estado en reconocer a la República Popular China luego de su proclamación, en 1949.



Uchakov destacó que el gigante asiático es el más importante socio comercial de Rusia, con un intercambio comercial que aumentó un 25 por ciento en el 2018, hasta alcanzar el nivel récord en 108 mil millones de dólares.



El asesor del Kremlin puso de relieve también que las posiciones políticas de Rusia y China son muy próximas o coinciden enteramente en la mayoría de los asuntos internacionales, en temas como la cuestión nuclear en Corea del Norte, el conflicto en Siria, la crisis en Venezuela o el acuerdo nuclear con Irán.



Además, Uchakov confirmó que Xi Jinping y Vladimir Putin conversarían sobre las relaciones de Rusia y China con las grandes potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, con el cual tanto Moscú como Beiging atraviesan un período de fuertes tensiones.



Las relaciones ruso-estadounidenses están seriamente dañadas por las acusaciones de injerencia electoral y numerosos desacuerdos sobre desarme, así como por las continuas sanciones de Washington contra la nación eslava.



Entre tanto, China y Estados Unidos están librando una interminable guerra comercial, lanzada por Donald Trump para sabotear el ascenso tecnológico del gigante asiático.



En ese contexto de tensiones con la superpotencia, el viceministro chino de Relaciones Exteriores, Zhang Hanhui, subrayó que las conversaciones entre Xi Jingping y Vladimir Putin asegurarían que los lazos entre las dos potencias no serán afectados por los cambios en la situación internacional.



