Abren sus puertas centros educacionales de toda Cuba a más de un millón 700 mil estudiantes

Abren sus puertas centros educacionales de toda Cuba a ms de un milln 700 mil estudiantes

Todo un acontecimiento, así es en Cuba el primer día de clases de cada curso escolar, y este 2 de septiembre no será la excepción.



Los centros educacionales de todo el país son inundados hoy por millones de niños, adolescentes y jóvenes, en el encuentro inicial con el periodo lectivo 2019-2020.



Junto a ellos maestros, profesores, personal de apoyo a la docencia y familia, porque es este sin duda un proceso en el que se vincula toda la sociedad.



Después de vivir intensamente el verano, los educandos de las diferentes enseñanzas arriban a las aulas, seguros de contar allí con los recursos materiales y humanos imprescindibles para su formación integral. Una seguridad, que depende del desvelo constante desde la máxima dirección del país y los ministerios, hasta la base.



Acondicionar los planteles no es una tarea sencilla, es más bien titánica, por eso se han dedicado a ella largas jornadas, sin escapar ningún detalle, para que nada pueda mellar el desarrollo de tan importante logro revolucionario.



Al interior de los hogares no es muy diferente. Madres, padres, abuelos, tías, tíos, cuidan juntos del arreglo del uniforme, forran los libros, revisan con cuidado la mochila o ayudan a ordenar el maletín del becario.



Todos esos esfuerzos, los institucionales y los hogareños, tienen recompensa hoy, en este momento sublime de encuentro con el saber.

Hoy, se inicia el curso escolar 2019-2020. Esto es posible cada año por la voluntad política de nuestro gobierno y Partido, que da prioridad a la Educación del pueblo. Dijo Fidel: Sin educación no hay Revolución posible. Escuela y hogar nos empeñamos en que sea de calidad. — Ena Elsa Velázquez Cobiella (@elsa_ena) September 2, 2019

El periodo lectivo que abre sus puertas está felizmente caracterizado por la reincorporación de profesionales al sector, lo que pone a la cobertura docente en una situación más favorable que en años anteriores. No obstante, la calidad de la enseñanza y la calidad humana de todo el personal, siguen siendo lo más importante.



Bajo las condiciones de asedio económico que vive el país, y en medio del recrudecimiento de la hostil política del Gobierno estadounidense hacia la Isla, las vivencias de este 2 de septiembre hablarán por sí solas de los esfuerzos que se realizan para el acceso de cubanas y cubanos a este derecho conquistado soberanamente.

En #Cuba existen 1 882 instalaciones del Sistema Nacional de Educación, 1063 son docentes. Todos listos para el inicio del curso. #VamosPorMas #SomosContinuidad pic.twitter.com/6wG5dyG3YQ — MINED (@CubaMined) September 1, 2019



