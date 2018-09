Abrirán las dos Coreas una nueva oficina para mejorar las relaciones

Corea del Norte y Corea del Sur abrirán esta semana una oficina conjunta de coordinación para mejorar las comunicaciones y los intercambios entre ambas naciones, informó la agencia de francesa AFP. Según anunció hoy una nota del gobierno de Seúl la oficina es un paso más en el deshielo entre ambos países tras la reciente reunión entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y un enviado especial de la presidencia surcoreana. Además, el ministerio surcoreano de Unificación, explicó que la oficina se convertirá en un canal permanente de consulta y comunicación para mejorar las relaciones intercoreanas, las relaciones entre Estados Unidos y el Norte y para rebajar la tensión militar. Esperamos que las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur se llevarán a cabo de manera estable con comunicaciones las 24 horas del día, 365 días al año, dijo el ministerio en un comunicado.



Continúa la ofensiva del Ejército sirio en la región de Sweida



Prensa Latina detalló que fuertes combates libraban hoy las unidades del Ejército sirio en los alrededores de las colinas de Al Safa, último territorio en poder de los terroristas del Estado Islámico, en la sureña provincia de Sweida. Los reportes indicaron que los intensos enfrentamientos ocurren en tres ejes de esa zona, lográndose avances de los efectivos gubernamentales en una buena parte de los acantilados rocosos que rodean las colinas, y que el número de bajas aumentan de manera gradual por los enfrentamientos ante las difíciles condiciones geográficas del terreno y que en muchos casos, ocurren a menos de 200 metros, en medio de altas temperaturas de una región esencialmente desértica. De acuerdo con los primeros informes, el Ejército sirio sufrió 14 bajas y los terroristas más de 20. La ofensiva, lanzada desde hace algo más de un mes, ha costado hasta la fecha la muerte en combate de casi un centenar de militares sirios y de más de 230 integrantes del grupo terrorista del Estado Islámico, los cuales actúan con especial fanatismo y emplean continuamente suicidas.



Asciende a 68 los muertos por el atentado en Afganistán



El número de muertos del atentado suicida cometido la víspera contra un grupo de manifestantes en la provincia oriental afgana de Nangarhar aumentó a 68 y hay 165 heridos según informó hoy el portavoz de la oficina local de Salud, Najib Kamawol, publicó DPA. También se detalló el atacante suicida hizo detonar los explosivos en medio de una manifestación en una carretera que comunica la capital de la provincia, Jalalabad, con el paso fronterizo de Torkham, a través del cual se cruza a Pakistán. La protesta iba dirigida contra el comandante de la policía local del distrito de Shinwar, señaló la representante Nilofar Asis, integrante del consejo provincial, a quién los residentes de la zona lo acusan de maltratos. Nadie se atribuyó hasta el momento el atentado, mientras el portavoz talibán Zabiullah Mujahid aseguró en Twitter que su grupo no estuvo implicado.



Caen a mínimos las bolsas de Asia Pacífico por la tensión comercial entre China y Estados Unidos



La agencia mexicana Notimex reportó que las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy a la baja, cayendo a mínimos de 14 meses, con la confianza de los inversores lastrada tras las noticias de que China pedirá a la Organización Mundial del Comercio que imponga sanciones a Estados Unidos. El estado de ánimo se vio atenuado por el combate verbal entre Washington y Beijing, ya que la escalada de meses en las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo tuvo su efecto en los activos de mayor riesgo. Las tensiones comerciales subieron tras un informe de que China está solicitando permiso de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para imponer sanciones contra Estados Unidos por siete mil millones de dólares al año en represalia por el incumplimiento por parte de Washington de una resolución de una disputa sobre aranceles antidumping. En este contexto, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió 0.69 por ciento, mientras el Índice Compuesto de Shanghai perdió 0.33 por ciento.



Acusa Lula a los tribunales de prohibir al pueblo brasileño que vote libremente



El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que al impedir su candidatura a las próximas elecciones los tribunales prohíben al pueblo brasileño votar libremente para cambiar la triste realidad del país, publicó Prensa Latina. Hace más de cinco meses estoy preso injustamente. No cometí ningún crimen y fui condenado por la prensa mucho antes de ser juzgado, sostuvo el fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) en una carta leída en la vigilia Lula Libre por su amigo y exabogado Luiz Eduardo Greenhalgh. En la misiva, Lula consideró su condena como una farsa judicial, una venganza política orquestada con el propósito de impedir el proyecto de Brasil que la mayoría aprobó en cuatro elecciones consecutivas y que sólo fue interrumpido en 2 mil 16 por un golpe contra la presidenta legítimamente electa, Dilma Rousseff. También, en la carta el expresidente elogió la lealtad de Haddad y rememoró que éste fue responsable de una de las más importantes transformaciones ocurridas en el país cuando durante su gobierno ocupó la cartera de Educación. Asimismo, Lula reiteró que Haddad será su representante en la batalla para retomar el rumbo del desarrollo y de la justicia social en el país y pidió a todos los que votarían por él que lo hagan ahora por el nuevo candidato presidencial del Partido de los Trabajadores.



Extradita Argentina a Chile al líder mapuche Jones Huala

El líder mapuche Facundo Jones Huala fue extraditado la víspera a Chile, desde el penal Número 4 de Esquel en Argentina, reportó Telesur. El proceso de extradición del líder mapuche fue realizado por funcionarios de la Policía Federal pasadas las 17 hora local, en un helicóptero desde el penal de Esquel hacia Santiago de Chile. Facundo Jones Huala estuvo recluido por 13 meses y ahora será juzgado en Chile por los delitos de incendio de una finca en Valdivia ocurrido en 2 mil 13 y por posesión de armas de guerra de fabricación artesanal. Esta solicitud de la extradición incumple la petición de las Naciones Unidas al Gobierno argentino para que suspendiera el procedimiento de traslado, para que se revisara una denuncia planteada por la defensa del líder mapuche. La abogada de Jones Huala, Sonia Ivanoff, denunció que no fue notificada sobre el traslado de su defendido. No tuve acceso y evidentemente a él tampoco lo dejaron llamarme porque si no lo hubiese hecho, apuntó la abogada.



