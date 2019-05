Académicos cubanos rechazan política hostil de los Estados Unidos

Acadmicos cubanos rechazan poltica hostil de los Estados Unidos





Bajo el lema Nuestra América: Justicia e Inclusión, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) celebrado este año en Boston, Massachusetts, contará en esta ocasión con una cifra reducida de ponentes cubanos.



De más de 200 investigadores cubanos con ponencias aprobadas, solo 24 de ellos obtuvieron la visa para poder compartir sus saberes en el evento teórico latinoamericano más grande del mundo. A nombre de sus compañeros, el académico cubano Rafael Emilio Cervantes Martínez, presentó una denuncia pública al gobierno de los Estados Unidos.



"Muchos investigadores, artistas, escritores, educadores, promotores culturales y una extensa gama de académicos de diferentes esferas de la sociedad cubana, no podrán participar porque les fue negada la visa académica, documento importante de base de las relaciones entre las universidades del mundo. También se ha tenido un tratamiento hostil con algunos de nuestros compatriotas por parte de los funcionarios consulares en las embajadas de los Estados Unidos en diferentes países. Por ejemplo, a muchos se les preguntó si pertenecían al Partido Comunista de Cuba y no se les otorgó el visado", apuntó Martínez ante la prensa nacional y extranjera.



Programado del 24 al 27 de mayo, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos acogió aproximadamente un medio millar de participantes cubanos en su pasada edición realizada en Barcelona. Según Rafael Emilio Cervantes, LASA guarda un especial significado para los académicos de la Isla.







"No es extrañar que en un país donde el crecimiento espiritual del individuo es propósito del sistema social socialista, considere los espacios académicos internacionales como lugares idóneos de desarrollo para sus proyectos y aportar modestamente a lo que Fidel llamó la conciencia universal", señaló el investigador social cubano.



Dedicado este año a exaltar los valores del ensayo Nuestra América de José Martí, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos tendrá, en esta edición, un vacío en su programa científico, así lo afirma Cervantes Martínez.



"Dos paneles dedicados a José Martí no se van a poder realizar. Temas importantes como las transformaciones en la economía cubana, el papel de las universidades en el desarrollo económico del país y los estudios más recientes sobre la juventud cubana, no podrán ser presentados", puntualizó Martínez.



Miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, jóvenes creadores de la Asociación Hermanos Saíz, e investigadores del Centro de Estudios Martiano, constituyen algunos de los ponentes que no podrán compartir sus conocimientos este año en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.

Del Autor