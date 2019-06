Acceso al empleo a debate en Congreso de la ACLIFIM



En plena flor de su juventud, a los 24 años de edad, María de los Ángeles Ávila Pérez vivió un acontecimiento que le trastocó sus planes. Después de meses en la misión militar de Angola vino de vacaciones a Cuba.



De un escenario bélico la joven regresó sana y en su Patria en medio del goce, del beneplácito, de la distracción, sufrió un occidente de tránsito.



"Pensé que aunque sobreviví estaba muerta, perdí la pierna izquierda. Creía que no podía seguir".



Alta, de labios carnosos, de ojos expresivos, María es una mujer hermosa hoy a sus 54 años, pero cuando el alma y el cuerpo veinteañero sufrió aquel accidente en el que perdió la pierna, ella creyó que la belleza como papel fue estrujada.



Sólo fue cuestión de tiempo para comprender que la belleza de la vida no sólo va en el cuerpo.



La ACLIFIM cambió mi vida



En Las Tunas, tierra natal, se integró a una organización de base de la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores (ACLIFIM) y transitó desde allí al municipio, la provincia, donde fungió como presidenta.



Por los resultados, por el sacrificio, María de los Ángeles pasa a dirigir la Escuela Nacional de Capacitación de los asociados a la ACLIFIM y desde el 2013 se desempeña como Vicepresidenta Nacional.







En tiempos de VI Congreso



El acceso al empleo actualmente clasifica como uno de los retos de la Organización que agrupa a más de 74 mil miembros, de los cuales solo 12 mil trabajan, para un 15 %.



He aquí el tema que María de los Ángeles defiende en el cónclave.



"El problema del empleo no sólo se resuelven con las conciliaciones mensuales que desarrollamos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conocer números y particularidades", alega.



Y agrega,-"hay que tocar las puertas de las casas, donde aún permanecen muchas personas con discapacidad con posibilidades reales de vincularse al trabajo, ya sea por cuenta propia o estatal".



Pero no todo el camino para conseguir un trabajo cuando falta un brazo, una pierna, cuando se cojea es precisamente color de rosa.



"Las barreras psicológicas también influyen. Todavía los directores de empresas, los administradores no están concientizados que a pesar de la discapacidad se puede trabajar con profesionalidad".



La oferta aparece también como obstáculo en el camino, sobre todo en comunidades rurales cuando la única opción es la agricultura y la capacidad física pone límites.



Deber entonces de la ACLIFIM hacer conocer el contenido de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Ávila Pérez reconoce que los limitados físico motores de Cuba son privilegiados. Para ella un antes y un después marca la Revolución, sinónimo de inclusión, integración, cultura, deporte, salud, empleo.



¿Mujer realizada?



María de loa Ángeles sigue siendo una mujer hermosa, presumida-lleva las uñas largas pintadas, el rostro maquillado y aunque la pierna falta la sonrisa amplia describe la felicidad.



Ante mi pregunta: ¿Mujer realizada? Si plenamente. Llevó dos décadas de matrimonio, tengo un niño de 14 años que es mi orgullo y la ACLIFIM, una familia a la que pertenezco.

