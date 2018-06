Accidente masivo con 31 lesionados en Camagüey (+Audio,Fotos y Videos)

Amel amel7211@nauta.cu Cuba

18.06.2018 - 3:16 pm

Lamentablemente una de las principales causas de accidentes es el estado tecnico de los vehiculos, muchos con decadas de explotación y con mil inventos para tratar de "resolver". Demostrado esta que el somaton no es la solucion, ejemplo de esto vemos que la mayoria de los almendrones disponen de parabrisas inventados con cristales que no son para autos, que de tener un accidentes los pedazos se convierten en peligrosos trozos cortantes y todos pasa inspeccion tecnica de transito y el somaton. Pienso que se necesita de disposiciones gubernamentales para modernizar el parque automotor, no es lo mismo un medio de transporte diseñado hace mas de medio siglo que uno con los estandares de seguridad fabricado recientemente .Desagraciadamente a la inmensa mayoria nos toca viajar en inventos, muchas veces hasta diseñados en su epoca para trasladar mercancias, como el que muestra la foto del accidente, que imagino que el interior sea puro hierro.