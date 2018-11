Acciones que hablan por nosotros...

Entre esas acciones humanas que hablan muy bien de quienes las practican, hay una en particular que resalta tanto cuando somos sus receptores como cuando somos sus protagonistas.



Hablo de ese gesto que podría parecer tan sencillo, pero no siempre lo hacemos con la oportunidad que requiere: agradecer.



Mostrar agradecimiento es quizás una de las mejores recompensas que alguien puede brindar ante la buena voluntad y los hechos positivos de otra persona.



Sin embargo, no todo el mundo lo hace, y aunque eso puede entristecer y agraviar a quien nos ayuda o brinda cualquier satisfacción material o inmaterial, sin dudas el mayor daño es para quien se resiste o niega ese sencillo y enaltecedor gesto.





Desde un acto tan simple como ceder un asiento en el ómnibus, tomarle los bultos a otro pasajero que está de pie, o auxiliar a alguien a descender de él, hasta apoyos mucho más persistentes en el tiempo, y por consiguiente, más valiosos, como la educación que recibimos, el amor y la amistad que nos profesan, casi todas las buenas reacciones de las personas merecerían aunque fuera un pequeño gesto de agradecimiento.





No agradece el individuo que cree merecerlo todo, o que no tiene la sensibilidad para reconocer el mérito de sus semejantes. No saber agradecer no lo quita ni le da nada a la persona que tuvo hacia otra un buen proceder, pero sí resta mucho a quien no consigue reconocer el mérito ajeno.



Dar las gracias, es una de esas frases mágicas que deberían acompañarnos siempre. Por eso les decimos así a las niñas y los niños cuando son pequeñines, la famosa pregunta de “¿Qué se dice?”, cuando reciben algo de las personas adultas.



Lamentablemente, a veces entre adultos es más frecuente el olvido de esa respuesta tan elemental, que entre esos infantes de corta edad.



Y qué provoca eso. No son pocas las ocasiones en que un sabor amargo, una tenue tristeza, nos queda ante la actitud de alguien malagradecido, incluso aunque uno no haga el bien porque espere esa recompensa. Pero con el agradecimiento sucede como con el elogio, cuya presencia, como decía José Martí, fomenta el mérito. Y su falta, lo desanima.



Pero lo peor es el empobrecimiento espiritual que poco a poco sufre quien no agradece. Son las mayores víctimas de su desagradecimiento. Pierden oportunidades, amistades e incluso, el respeto de quienes les rodean.



¡Y es tan fácil hacerlo! Basta ir por el mundo tratando de hallar lo bueno y positivo que recibimos, para convertirlo a su vez, mediante nuestro agradecimiento, en la fuerza para hacer algo similar o mejor. Agradecer, nadie lo dude, nos hace mejores personas.



