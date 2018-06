Acebal: Vamos por las ocho de oro en Barranquilla

El preparador principal de la escuadra cubana de boxeo, Rolando Acebal, ratificó este jueves al programa Haciendo Radio, que el deporte de los puños va por las ocho medallas de oro en los XXIII Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia.



"Desde un principio teníamos el propósito competitivo de ganar ocho medallas de oro, un equipo que está en una final de la Serie Mundial, que ganó recientemente el Campeonato Mundial en Alemania, no le queda otra que ir por las ocho coronas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe", apuntó el estratega.



Pese a ratificar este objetivo, Acebal, aclaró que en el boxeo se dan imprevistos, situaciones inesperadas, pero tenemos la potencialidad y objetivamente vamos por el triunfo".



Con 101 medallas de oro alcanzadas en Juegos Centrocaribeños, el boxeo cubano no podrá asistir con equipo completo a la cita de Barranquilla, del 19 de julio al 3 de agosto, pues en 49 y 52 kg no se lograron los cupos en el evento eliminatorio.



No obstante, en esas categorías las opciones de títulos eran menores para Cuba y mayores para los anfitriones colombianos.



"Coincidentemente en esas divisiones teníamos menos posibilidades, en los minimoscas, el favorito es el local Yuberjen Martínez, plata olímpica en Río 2016, y en los moscas Ceiber Ávila, los dos son atletas de mucha fuerza, no obstante no podemos descuidarnos en los 75, donde ellos tienen a Jorge Vivas, que le ha ganado a Arlen", señaló Acebal.

Del Autor