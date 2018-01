Acecha otro escándalo a la presidencia de Donald Trump

La controversia estalló después de filtrarse extractos de un libro del periodista Michael Wolff, con unas declaraciones del exjefe de estrategia del magnate, Steve Bannon, en su primera entrevista tras ser despedido del gobierno de Trump en agosto de 2017.



Citado por Wolff, Bannon criticó duramente al entorno de Trump y calificó de "traidor" y "antipatriota" el encuentro que el hijo del multimillonario y varios miembros de la campaña electoral del ahora mandatario mantuvieron en junio de 2016 con un grupo ciudadanos rusos cercanos al Kremlin.



Según Bannon, los rusos le ofrecieron supuestamente al hijo de Trump, información dañina sobre la candidata demócrata Hillary Clinton y especuló, además, con la posibilidad de que el magnate tuviera conocimiento entonces de esa reunión.



De acuerdo con el corresponsal de la BBC en Washington, Anthony Zurcher, Bannon detonó una bomba, pues la Casa Blanca se ha esforzado por minimizar el significado de esa fatídica reunión en la Torre Trump y ha intentado descalificar la investigación del fiscal especial Robert Mueller como una cacería de brujas partidista.





Las valoraciones de Bannon echan más leña a un tema que ha estado en el centro de la polémica en Estados Unidos: que Moscú ayudó al republicano a ganar la Casa Blanca, una acusación que le costó el puesto a dos importantes asesores de Trump e impulsó varias investigaciones tanto por el Comité de Inteligencia del Senado como por el Fiscal Especial, Robert Mueller, sin que hayan aparecido hasta ahora pruebas convincentes.



Los comentarios de Bannon en el libro de Michael Wolff enfurecieron a Trump, quien dio a conocer un comunicado en el que asegura que su exjefe de estrategia y antiguo hombre de confianza no solo perdió el cargo cuando fue despedido, sino también la cabeza.



Trump descalificó igualmente a Bannon, al opinar que tuvo muy poco que ver con la histórica victoria del magnate en las presidenciales y atribuyó ese triunfo a los hombres y mujeres olvidados del país.



Hasta ahora, Bannon, un nacionalista de derecha, había sido identificado por muchos como la figura clave para la victoria electoral de Trump en las elecciones del 2016, al ayudar al republicano a dar forma al mensaje de "Estados Unidos primero".



Tras su despido de la Casa Blanca en agosto de 2017, Bannon volvió a su papel de jefe del sitio de noticias de derechas Breitbart News, desde donde planeaba ayudar al gobierno de Trump, según había dicho, pero ahora ambos parecen chocar frontalmente.



Entre tanto, llaman la atención otras afirmaciones del periodista Michael Wolff en su libro sobre la campaña electoral de Trump, la figura del mandatario y las personas de su entorno.



Wolff cuenta que cuando Trump era candidato su objetivo no era ganar las elecciones presidenciales, sino reforzar su marca comercial y que cuando empezó a quedar claro en la noche electoral que se acercaba a la Casa Blanca, su hijo Donald le dijo a un amigo que su padre tenía una cara como si hubiera visto un fantasma.



El periodista también narró que la esposa de Trump, Melania, estaba llorando y no de alegría, porque su marido le había asegurado que no ganaría los comicios.





En su libro, Wolff asegura igualmente que Ivanka Trump llegó a un acuerdo con su esposo, Jared Kushner, para ser ella quien aspire en un futuro a la presidencia de Estados Unidos.



En el texto se afirma, además, que a Trump le gusta comer en McDonald's porque teme que lo envenenen y que el color de su cabello se debe a su impaciencia a la hora de aplicarse el tinte.



La Casa Blanca ha descalificado las afirmaciones del libro del periodista Michael Wolff, al tacharlas de "falsas y engañosas".



