Acechan sospechas de corrupción a Bolsonaro y su familia

2018-12-21 13:17:00 / web@radiorebelde.icrt.cu

A pocos días de que asuma la presidencia de Brasil, el próximo primero de enero, la corrupción salpica a la familia del mandatario electo, Jair Bolsonaro, incluyéndolo a él, su mujer y uno de sus hijos.



Bolsonaro hizo de la lucha contra las corruptelas su bandera electoral, al presentarse como un político sin esa mancha y prometer que no habría sitio para ella en su ejecutivo, lo que llevó a muchos brasileños a votar por su elección.



Sin embargo, “pagos atípicos” lo salpican y alimentan desde hace días las primeras sospechas sobre corrupción en el entorno familiar de Bolsonaro, una historia que comenzó con Fabrício José de Queiroz.







Se trata del chófer y exasesor del senador electo de Río de Janeiro y legislador regional, Flavio Bolsonaro, hijo del futuro mandatario. La semana pasada, un informe del Consejo de Actividades Financieras de Hacienda reveló que se habían detectado unas "transacciones atípicas" en las cuentas de Queiroz, por un valor de uno coma dos millones de reales, entre el primero enero de 2016 y el 31 de enero 2017.



La entidad consideró que la cifra que manejó Queiroz era incompatible con el salario de 23 mil reales que percibía por aquel entonces, y destacó que la mayor parte de los ingresos realizados en su cuenta coinciden con la fecha de cobro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde trabajaba para Flavio Bolsonaro, el hijo del presidente electo.







Durante la investigación, se descubrió que Queiroz realizó un depósito de 24 mil reales en la cuenta de la esposa del mismo Jair Bolsonaro, Michelle, un dinero que no fue declarado después a las autoridades fiscales.



Bolsonaro aseguró que el dinero en la cuenta de su esposa formaba parte de un préstamo que él mismo hizo de 40 mil reales a Queiroz. Pero entre las muchas interrogantes del caso, no queda claro por qué Queiroz, con un millón 200 mil reales en su cuenta y dueño de dos apartamentos de lujo, necesitaba un préstamo de Bolsonaro.



El analista de la consultora brasileña Octopus, Marco Bastos, se ha cuestionado: "¿De dónde salió la plata del chófer?. ¿Un policía militar que ganaba 23 mil reales al mes? ¿Una empleada del gabinete que cobraba y no trabajaba?".







Con respecto a esa última interrogante, Bastos se refería a la hija de Queiroz, quien fue empleada de Jair Bolsonaro en su despacho de la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que trabajaba como entrenadora personal.



Para el analista existen demasiados hilos sueltos que desde el equipo de Bolsonaro No han respondido de forma coherente hasta la fecha, y por la manera en la que han manejado la comunicación política del escándalo, le puede costar muy caro al próximo presidente brasileño.



Bastos recordó que Bolsonaro es una figura del sistema, siempre estuvo ahí, pero durante las elecciones logró venderse como alguien de fuera. Por eso, el experto de la consultora Octopus advirtió que hay que ver hasta qué punto el escándalo puede afectar a la figura presidencial de Bolsonaro, a su esposa, a su hijo, y cómo se va a comportar el gobierno, los órganos de control, el juez Sergio Moro y la ciudadanía, si el caso alcanza de cerca a la familia del mandatario.



(Noticiero Nacional de Radio)