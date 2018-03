Acosta Danza presentará nueva temporada en abril

La compañía Acosta Danza, dirigida por el primer bailarín Carlos Acosta, regresará a la escena del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, los días 6, 7 y 8 de abril, con una temporada denominada Encuentros. Dichas presentaciones forman parte de los festejos por el aniversario 120 de la migración japonesa a Cuba, y han sido concertadas con la colaboración de la Fundación Japón, la Embajada de Japón en Cuba, y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Acosta Danza estrenará dos creaciones de Saburo Teshigawara, considerado por la crítica internacional como el más importante coreógrafo de Japón. Teshigawara estrenará la pieza Lost in Dance, la que interpretará acompañado de la bailarina Rihoko Sato, en representación de la compañía KARAS, dirigida por Teshigawara. Los bailarines de Acosta Danza estrenarán Mil años después, obra que el coreógrafo japonés ha creado especialmente para la compañía cubana. El programa se completa con el estreno mundial de Paysage, Soudain, La nuit, del sueco Pontus Lidberg, con música de Leo Brouwer y Stephan Levin y contará en escena con una instalación de la artista cubana de la plástica Elizabet Cerviño. Al igual que Saburo Teshigawara, Pontus Lidberg también estará en escena como bailarín.



Actuará en concierto contratenor Lesby Bautista



El joven contratenor habanero Lesby Bautista regresa a la sala de conciertos del antiguo Oratorio San Felipe de Neri, en el Centro Histórico capitalino, para ofrecer un recital de arias de ópera y canciones ce concierto. La presentación tendrá lugar el jueves 29 de marzo, a las 7 de la noche, teniendo como invitados a la soprano Kirenia Corzo y a la cellista Massiel Rodríguez. En esta ocasión, acompañarán a Lesby Bautista el cuarteto de cuerdas Alma y el pianista Gabriel Chorens, teniendo además en la nómina al fagotista Osmany Hernández y Alberto Rosas en la flauta. Con dirección de arte de Daniel Noriega, la cita será ocasión para escuchar al novel intérprete con el estreno de arias de Claudio Monteverdi, Cristph Gluck y Gioachino Rossini, así como otras obras de su repertorio habitual pertenecientes a Händel, Franz Schubert, Reynaldo Hahn, Jacques Offenbach, Manuel de Falla, Astor Piazzola y Beatriz Corona. Lesby Bautista es el más laureado y reconocido contratenor cubano, habiendo realizado estudios de superación en Barcelona, Berlín y nuestro país con importantes maestros, cursando en la actualidad su último periodo de estudios en el ISA.



Celebrarán en Ciego de Ávila XV edición del Festival Piña Colada



La XV edición del Festival Piña Colada volverá a llenar plazas culturales en Ciego de Ávila del 4 al 8 de abril, en uno de los más esperados eventos que aglutina a diversos sectores del público, publica el sitio web de Radio Reloj. Más de 60 actividades están incluidas en el programa, que no solo abarcará la ciudad cabecera, sino que también llegará a comunidades afectadas por el paso del huracán Irma, informó su organizador, el músico Arnaldo Rodríguez. Los artistas que han confirmado su presencia en la cita son, entre otros, Moncada, Buena Fé, Raúl Torres, David Torrens, Haydeé Milanés, así como David Blanco, Alain Pérez, el proyecto Lucas y Alejandro Falcón.



Presentarán en Casa del Alba Cultural texto Con Martí por La Edad de Oro



Con Martí por La Edad de Oro constituye el nuevo libro que presentará la Editorial Pablo de la Torriente, este jueves a las 2:00 p.m., en la Casa del Alba Cultural, en La Habana. Sus creadores, Yudeiny Fernández y Ángel Velazco, proponen un original recorrido por los contenidos de cada número de la revista La Edad de Oro, esclareciendo datos e informaciones sugeridas en las narraciones y poemas del Apóstol, que ahora aparecen profusamente ilustrados, con historietas, páginas para colorear, curiosidades y entretenimientos.



