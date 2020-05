Actitud positiva ante la vida retrasa el envejecimiento

El envejecimiento debe verse como una cuestión natural de la vida, pero no son pocos quienes tratan de demorarlo lo más posible y se repiten una y otra vez que joven ha de ser quien lo quiera ser, lo que de cierta manera es cierto.



Los expertos afirman que se trata de un proceso natural de todo individuo desde que nace: crece, se desarrolla y madura.



Si bien nadie se escapa del paso del tiempo, este progreso varía de persona a persona, y muchas parecen no envejecer a la misma velocidad que lo hacen otros.



Hay ocasiones que uno se encuentra con un grupo de 65 años o más, alegres y entusiastas, dinámicas y dispuestas a emprender nuevas ideas y proyectos, a quienes es difíciles calcularles la edad al verlos tan plenos y dispuestos.



¿Engañan al tiempo? se preguntarán algunos mientras que la causa de ese resultado no es otro que la actitud positiva mantenida durante años por esos individuos; no obstante lo anterior, se identifican algunas estrategias que, realizadas diariamente, ayudan a contrarrestar el envejecimiento en 10 minutos o menos.





El fin no es solamente lucir mejor, sino vivir más tiempo y saludable. Aunque no se sabe con exactitud cómo la actividad física beneficia a nuestro cuerpo a nivel molecular, sí se conoce que prácticamente cualquier tipo de ejercicio tiene efectos beneficiosos para la salud.



Según los especialistas el ejercicio conserva y mantiene la fuerza para poder seguir siendo independiente; brinda más energía para hacer las cosas que deseas hacer; mejora el equilibrio; previene o retrasa algunas enfermedades; mejora el estado de ánimo y disminuye el estado de depresión.





De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la meta es totalizar 150 minutos de actividad a base de intervalos de al menos 10 minutos cada uno a lo largo de la semana. Basta con caminar, bailar, montar bicicleta o nadar, entre otras actividades. Una rutina de ejercicio a tu estilo de vida requiere consultar antes al médico.



El retraso del envejecimiento está relacionado también con la meditación, una práctica de mente y cuerpo que tiene una larga historia para aumentar los niveles de calma y relajación física, mejorando el balance psicológico, la habilidad de manejar enfermedades y condiciones de salud, y mejorando el bienestar en general.



Aunque existen diferentes tipos de meditación todas tienen cuatro elementos en común: un lugar tranquilo para realizarla, una postura cómoda, un foco de atención y una actitud abierta. No importa la que escojas, lo importante es no juzgar, no juzgarte y dejar que todo fluya. Aplicar un protector solar es, además, una de las estrategias antienvejecimiento más sencillas que existen.





No sólo protege a la piel de las señales visibles como arrugas y manchas, sino que también evita el desarrollo del cáncer de la piel. Se recomienda aplicar un filtro solar de rango amplio con por lo menos FPS 15 antes de salir al aire libre, incluso en días algo nublados o frescos. No dejes de proteger también la delicada piel de los labios.



Según un artículo sobre el tema: “Las relaciones sociales positivas tienen un impacto beneficioso en la salud y en la calidad de vida de los adultos mayores. Una conversación animada y compartir con amigos y familiares, puede promover la esperanza y la alegría”.

Del Autor