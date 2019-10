Actores y actrices hablan sobre su oficio





Comienzo, como casi siempre me gusta hacer, con una frase dicha por nuestro laureado Fernando Pérez. Él dijo: “El cine, como la vida, cambia continuamente. La vida me despierta mucha curiosidad”.



El actor inglés John Hurt, reconocido a partir de que de su pecho explota a bordo de la nave Nostromo, para dejar salir al Alien que ultima a casi toda la tripulación, expresó: “He hecho muchas malas películas. Pero no me arrepiento de ello”.



La premiada con un Oscar por “Dead man walking” (1956), Susan Sarandon, comentó: “Me resulta muy doloroso verme en la pantalla. Eso es algo que nunca cambia”.



Sam Rockwell, nominado recientemente al Oscar por su papel de reparto en “El vicio del poder” declaró: “Si no fuera actor, no sé qué estaría haciendo, mo sé hacer nada, así que estaría bien fastidiado. Soy afortunado de poder dedicarme a esto”.



El joven Joseph Gordon Lewitt, que desde que era niño supimos su valía en series televisivas, y después protagonizando “Snowden”, confesó: “Todo el mundo habla de lo difícil que resulta hacer la transición de actor infantil a actor adulto. Es falso. Se trata de hacer películas y ya está”.







Hace algún tiempo la fama de comediante de Eddie Murphy pasó a otra faceta con el drama musical “Dream Girls”, que le valió algunos reconocimientos, pero hace 10 años él expresó: “No entiendo por qué a algunos les preocupa que haga comedias. Hagas drama o comedia, se trata de actuar”.

Del Autor