Actuará Buena Fé este fin de semana en ExpoCuba

Actuar Buena F este fin de semana en ExpoCuba

2020-01-11 08:40:52 / web@radiorebelde.icrt.cu





Este sábado 11 de enero se presentará en el Pabellón Central de Expocuba la compañía infantil Lokimundo con el espectáculo Fiesta de Fantasía, a las 2:00 pm. El domingo 12 a las 3:30 pm, el público podrá disfrutar de las contagiosas melodías de la gustada agrupación musical Buena Fé. Con una mezcla de trova, rock y pop, estos muchachos se han posicionado en el gusto de la juventud cubana y cada presentación en EXPOCUBA adquiere una magia diferente, sus conciertos acá en el mayor recinto ferial son realmente maravillosos. Ocasión que aprovecharán esta vez para promocionar su último disco Carnal.



Dedicarán El elogio Oportuno al aniversario 90 de Motivos de Son



Al poemario Motivos de son, de Nicolás Guillén, en el aniversario 90 de su publicación, estará dedicado el espacio El elogio oportuno que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el jueves 16 de enero, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En este encuentro participarán Nicolás Hernández Guillén, presidente de la Fundación que lleva el nombre del Poeta Nacional; la investigadora y ensayista Denia García Ronda, directora de Ediciones Sensemayá, y el ensayista Enrique Saínz de la Torriente. Los asistentes podrán adquirir el libro Sóngoro cosongo con Motivos de son, de Nicolás Guillén, publicado por Ediciones Sensemayá, y escuchar, en voz del tenor Bernardo Lichilín, textos del Poeta Nacional que han sido musicalizados.



Abrirá Bobby Carcassés edición 35 del Festival Jazz Plaza



La 35 edición del Festival Internacional Jazz Plaza abrirá este 14 de enero, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, con un espectáculo variado que tendrá como protagonista a Bobby Carcassés, Premio Nacional de Música 2012, acompañado de Afrojazz y otros invitados. Junto al conocido multiinstrumentista estarán Cimafunk y las bandas de Nueva Orleans The Soul Rebels, Big Chief Monk Voudreaux, Tank and the Bangas, informaron los organizadores del evento. Este festival internacional, desde su creación en 1980, ha contado con la presencia de los mejores exponentes del género a nivel mundial. En la 35 edición estarán los más importantes jazzistas cubanos así como de los estadounidenses Stanley Jordan y David Liebman, entre otros. Reconocido también como plataforma de lanzamiento de los nuevos talentos, el evento se celebrará en esta ocasión hasta el 19 de enero en espacios habaneros como los teatros Nacional de Cuba, Bertolt Brecht y América, el Pabellón Cuba, la Casa del Alba Cultural y los Jardines del Mella. En Santiago de Cuba ocupará, principalmente, la Sala de Conciertos Dolores, el hotel Meliá Santiago y el Iris Jazz Club.



Convocan al concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena



La Asociación Hermanos Saíz convoca al Premio de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena. Podrán participar todos los jóvenes de hasta 35 años de edad, miembros o no de la AHS, y que no hayan sido premiados en la categoría en que concursan, en la edición anterior. Se tomarán en cuenta obras en las categorías: prensa escrita, radio, televisión e hipermedia; realizadas a través de géneros como la nota informativa, reseña, crónica, comentario, reportaje, artículo, entrevista, testimonio, dossier, documental y otros. El tema que se aborde debe estar relacionado con la labor de los jóvenes creadores cubanos de las diferentes manifestaciones artísticas o temas generales del ámbito cultural. Se podrán entregar hasta tres trabajos independientes o como parte de una serie, los cuales se recibirán impresos en el caso de la prensa escrita (o en sus versiones en pdf). Las obras deberán tener fecha de publicación entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de enero de 2020. Se otorgará un premio único en cada una de las categorías ya mencionadas consistente en diploma acreditativo y $1000.00 pesos MN, pulóver de la AHS, libros y otros materiales. Los trabajos se recibirán hasta el 15 enero de 2019 en las sedes de las filiales provinciales de la AHS y hasta el 31 de enero de 2020 en su sede nacional. La Dirección de la AHS no se responsabiliza con la devolución de los originales. Para más información puede escribir al correo ahsnuestracuba@gmail.com o a las cuentas de la Asociación Hermanos Saíz en las redes sociales.



Actuará Danza Teatro Retazos en el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso



Las Lunas de Lorca, emblemática coreografía del repertorio de la compañía Danza Teatro Retazos, obra creada por la Premio Nacional de Danza Isabel Bustos como homenaje y aproximación a la lírica del importante escritor español Federico García Lorca, vuelve renovada al panorama de la danza contemporánea cubana en este inicio del 2020 con importantes presentaciones en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, los días 17, 18 y 19 de enero. Esta obra inspirada en pasajes de Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Yerma y fragmentos del Romancero Gitano, entre otros textos de la escritura del gran poeta, dramaturgo y prosista granadino de la llamada Generación del 27, es considerada por su creadora como un tributo de Danza Teatro Retazos al espíritu de Federico y a la España de la pasión y la muerte. La actual puesta en escena que subirá al escenario de la Sala García Lorca es parte de un proceso de actualización y adecuación de la pieza original al actual elenco de la compañía y con ello se busca refrescar su montaje elaborado a partir de imágenes y símbolos dramáticos de la escritura lorquiana con cierto aliento de cercanía al influjo del maestro Antonio Gades.



Ofrecerá Ivette Cepeda el próximo fin de semana Concierto en el Teatro Martí



La nueva temporada de conciertos de Ivette Cepeda y Reflexión comienza ya, con la propuesta De dos en dos, que será presentada en el Teatro Martí hoy 10 y el 12 de enero. El canto al amor regresa como tema central de un concierto pensado para corazones descansados o fatigados, vírgenes o fructíferos, nuevos o gastados. Amor sin fórmulas, infinito, hay para dar, según define la artista su propuesta. En esta oportunidad contará con los dúos Iris, Rey Ugarte y Flor y Buena Fe. Entre los compositores escogidos para esta ocasión figuran Martha Valdés, Israel Rojas, Pedro Guerra, Liuba María Hevia, Augusto Blanca, Amaury Pérez, Milton Nascimento, Jorge Drexler y Karel García. En el año que culminó, Ivette Cepeda y Reflexión completaron un total de 75 presentaciones en la capital cubana, 12 conciertos en diferentes provincias del país y nueve internacionales en México, Islas Canarias y Colombia. Actualmente, se encuentran en última fase de producción Diez Años en concierto, un audiovisual que celebra su trayectoria como solista junto a Reflexión; y La Rosa de Jericó.



(Haciendo Radio)