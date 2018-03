Actuará en Cuba agrupación australiana Lolo Lovina

2018-03-19 08:03:32 / web@radiorebelde.icrt.cu





El festival Havana World Music se ha convertido en cita anual de músicos con estilos muy diversos. En la amplia propuesta cultural de esta edición está la agrupación australiana Lolo Lovina, marcada por una fuerte influencia del swing, la música balcánica gitana, el tango y el heavy metal. El grupo actuará el jueves 22 en Fábrica de Arte Cubano (FAC) -11:00 pm a 1:00 am- y el viernes 23 en el Parque Metropolitano -9:00 pm. La cantante y líder del grupo, Sarah Bedak, es una australiana con ascendencia húngara romaní. Su herencia gitana es notable no solo en su repertorio, sino también en su actuación y su vestuario. Bedak ha declarado en varias ocasiones su orgullo por sus raíces. El resto de la banda lo integran el batería y guitarrista romaní-serbio Nenad Radic, el especialista en fusión de músicas del mundo David Carr a la guitarra y el maestro del jazz Nathan Gatt al contrabajo.



Desarrollará Las Tunas, IV Taller Internacional de Payasos



Con la participación de invitados extranjeros de seis países y más de 100 artistas nacionales, el reconocido grupo de clown Teatro Tuyo, anunció el programa del IV Taller Internacional de Payasos, que se desarrollará del 21 al 25 del mes en curso, en esta ciudad. Además de exponer sus experiencias y conocimientos académicos en los talleres, los participantes incluidos 30 estudiantes de las cinco escuelas de teatro existentes en Cuba, brindarán su arte en espacios públicos, salas, hospitales y casas de niños sin amparo familiar. El Taller Internacional de Payasos 2018 se prestigia con la asistencia de teatrólogos, críticos de artes y estudiosos de las artes escénicas, entre ellos Roberto Gacio Suárez, fundador del grupo Teatro Estudio. Dedicado al maestro del clown universal, Charles Chaplin, el evento contará además con la presencia de tres de las compañías de artes escénicas más importantes del país.



Entrega altos reconocimientos movimiento de instructores de arte



A la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y al proyecto Vocal Clave de Sol se les confirió este fin de semana la condición de Miembro de Honor de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, por su trabajo y aportes a la formación, superación y desempeño de los instructores de arte. Según se dio a conocer en el Memorial José Martí, de La Habana, la UJC recibe la distinción por el acompañamiento incondicional al movimiento desde su fundación, así como también por constituir guía política y un paradigma para los instructores. Vocal Clave de Sol mereció el reconocimiento por su labor en aras de despertar entre los adolescentes y jóvenes las capacidades artísticas y los deseos de crear y perseverar en la identidad nacional, a través de la música. En el encuentro se premió además a varios instructores de arte con el Reconocimiento Especial, el cual entrega la brigada a quienes constituyan un referente para la profesión.



Anuncian panel sobre literatura francófona en el Caribe



El viernes 23 de marzo, a las 4:00 p.m., en la Biblioteca Gabriela Mistral del Centro Hispanoamericano de Cultura, sita en Calle Malecón No. 17 entre Prado y Cárcel, se presentará el panel “La literatura francófona en el Caribe y su influencia en la literatura cubana, desde su consolidación entre los siglos XIX y XX hasta la actualidad”. El encuentro, concebido como parte de la Semana de la Cultura Francófona en la Isla propone establecer un diálogo entre intelectuales cubanos que han orientado sus investigaciones al estudio de la obra de autores caribeños y a la influencia que esta literatura ha ejercido sobre la labor de reconocidos exponentes de nuestras letras. La ocasión, que contará con la presencia del recientemente galardonado con el Premio Casa en 2017 Emilio Jorge Rodríguez, y de otros prestigiosos investigadores y profesores universitarios, servirá también de ocasión propicia para la presentación y venta de títulos publicados por Casa de las Américas.





(Haciendo Radio)