Actuará en Cuba cantautora y guitarrista mexicana Rosalía León

La cantautora y guitarrista mexicana Rosalía León, defenderá lo autóctono y tradicional de la música popular de su país en el Museo de Bellas Artes este 13 de septiembre a las siete de la noche con el concierto, bajo el título de «México te canto desde Cuba». A la vez será presentado el disco de la cantautora, titulado “Más alto”, que contiene temas como «México lindo y querido», uno de los números más conocidos del hermano país. El disco también contiene propuestas en las que se encuentra acompañada por varios artistas foráneos, entre ellos Cesar Huesca, Raúl Fernández, Susana Harp y el cubano Kelvis Ochoa. El repertorio que acoge el Museo de Bellas Artes incluye otros géneros musicales, entre ellos el rock, junto a afamadas rancheras. En el concierto acompañarán a Rosalía León los cubanos Athanai, Raúl Verdecia, Dayron Ortiz y Haydee Milanés, la encargada de invitarla a nuevamente a la Isla, pues tuvo la oportunidad en diciembre del año pasado de presentarse por primera vez en Cuba. Rosalía León también hará su música el sábado 16, en la embajada mexicana con motivo del Día de la Independencia de esa nación.



Rendirán Tributo a Carilda Oliver Labra en tertulia Los cinco sentidos



Un tributo a la emblemática poetisa Carilda Oliver Labra será el próximo encuentro de la tertulia Los cinco sentidos, concebida para los amantes de la poesía erótica y de cualquier manifestación del arte en esta temática, espacio fundado y conducido por la escritora Yamilet Calcines como homenaje permanente a su hermana Yazmina, narradora que ha sido fuente de inspiración de muchos bardos y por quien el Grupo Ala Décima, en su concurso anual de igual nombre, a partir de su convocatoria del 2012, entrega el Premio Yazmina Calcines de décima erótica. En esta ocasión, se leerán textos de Carilda y abordará su obra el reconocido ensayista Roberto Zurbano. La cita es este jueves 13 de septiembre, a las 3:30 pm, en el Patio de los poetas del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, sito en Calle A entre 25 y 27, en el Vedado capitalino.



Difunden Redes sociales adelanto de película sobre bailarín cubano Carlos Acosta



Varias redes sociales reproducen el tráiler oficial de Yuli, una película inspirada en la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, que estrenarán en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España. La 66 edición del certamen tendrá lugar del 21 al 29 de septiembre y una de las obras en competencia será el largometraje dirigido por la cineasta española Iciar Bollaín. El filme cuenta con un elenco artístico encabezado por Carlos Acosta, junto a Laura De la Uz, Santiago Alfonso, Yerlín Pérez, Carlos Enrique Almirante y Andrea Doimeadiós, entre otros actores. La compañía del bailarín, Acosta Danza, también participa en la cinta elaborada sobre un guion del escocés Paul Laverty, dos veces ganador de la Palma de Oro, de Cannes, y habitual escritor de las realizaciones de Ken Loach, director de televisión y director de cine británico. Para la película en particular Laverty se basó en el libro autobiográfico del danzante, No Way Home (Sin mirar atrás), aunque el filme no pretende presentar un biopic. La película gira en torno a la relación de Carlos y su padre, que fue muy fuerte, muy especial, reflejará la vida del bailarín, pero el eje central será la relación de un padre y un hijo, adelantó hace unos meses Bollaín a Prensa Latina.



Acogerá La Habana Concurso Nacional de la Canción Mexicana



La edición 22 del Concurso Nacional de la Canción Mexicana tendrá lugar en La Habana el día 14 de septiembre, ocasión para festejar los 115 años de relaciones históricas y culturales entre México y Cuba. La cita tiene como motivación el aniversario 208 del Grito de Dolores, que marca el inicio de la guerra de Independencia de México. Con el auspicio de la Academia Nacional de Canto Mariana de Gonitch, el evento competitivo reunirá a estudiantes de ese centro, como parte de un plan de estudios con el fin de mantener viva en Cuba la tradición y costumbre de interpretar el género ranchera. El Agregado Cultural de la Embajada de México en Cuba, doctor Javier Villaseñor, destacó la amistad que une a las dos naciones, y citó como ejemplo la visita a La Habana de grandes estrellas mexicanas, entre ellas Jorge Negrete y Pedro Infante.



