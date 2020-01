Actuará en Cuba pianista japonesa Mine Kawakami

Actuar en Cuba pianista japonesa Mine Kawakami

2020-01-14

Mine Kawakami, pianista japonesa y gran amiga de Cuba, regalará un Concierto de Año Nuevo el próximo 19 de enero a las 11:00am, en la Sala Ignacio Cervantes del Palacio de los Matrimonios de Prado. Como de costumbre, Mine propone un programa diferente, en el cual pretende guiar con la magia de su música por lugares fantásticos que han formado parte de su vida. La entrada será gratuita pero limitada por la capacidad del local.



Comienza en La Habana y Santiago de Cuba edición 35 del Festival Jazz Plaza



La 35 edición del Festival Internacional Jazz Plaza abrirá este 14 de enero, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, con un espectáculo variado que tendrá como protagonista a Bobby Carcassés, Premio Nacional de Música 2012, acompañado de Afrojazz y otros invitados. Junto al conocido multiinstrumentista estarán Cimafunk y las bandas de Nueva Orleans The Soul Rebels, Big Chief Monk Voudreaux, Tank and the Bangas, informaron los organizadores del evento. Este festival internacional, desde su creación en 1980, ha contado con la presencia de los mejores exponentes del género a nivel mundial. En la 35 edición estarán los más importantes jazzistas cubanos así como de los estadounidenses Stanley Jordan y David Liebman, entre otros. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular, en su edición 35 estará dedicado a Juan Formell, el grupo Irakere y el trompetista Félix Chapottín. Reconocido también como plataforma de lanzamiento de los nuevos talentos, el evento se celebrará en esta ocasión hasta el 19 de enero en espacios habaneros como los teatros Nacional de Cuba, Bertolt Brecht y América, el Pabellón Cuba, la Casa del Alba Cultural y los Jardines del Mella. En Santiago de Cuba ocupará, principalmente, la Sala de Conciertos Dolores, el hotel Meliá Santiago y el Iris Jazz Club.

La 35 edición del #JazzPlaza se desarrollará del 14 al 19 de enero. Según su Comité Organizador será el de mayor participación extranjera, aunque el presidente del evento Víctor Rodríguez afirmó que con los conciertos de los artistas nacionales será un gran festival. pic.twitter.com/gT5mLCmlok — Yaicelín Palma Tejas (@palma_tejas) January 9, 2020

Será espacio Diálogos a viva voz, en Atemisa, con la actriz y locutora Arletty Roquefuentes



La actriz y locutora Arletty Roquefuentes será la invitada del programa cultural Diálogos a viva voz que, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo, el sábado 18 de enero, a las tres de la tarde, en el Álbum Café, de Artemisa, espacio dedicado en esta ocasión al aniversario 167 del natalicio del Héroe Nacional José Martí. En este encuentro, auspiciado por la UNEAC y la EGREM de Artemisa y dedicado igualmente al noveno aniversario de esa joven provincia, Rodríguez Sosa tendrá también como invitados al laudista Erdwin Vichot Blanco; a Yudaisis Moreno Benítez, directora del periódico El Artemiseño, y a Daniel Suárez, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Artemisa. En el momento reservado a la poesía, podrá escucharse una grabación del poema «Martí», en voz de su autor, el Poeta Nacional Nicolás Guillén, galardonado con el Premio Nacional de Literatura por la obra de la vida. Diálogos a viva voz –que se inició en octubre del año 2019— se propone, a través del arte de la conversación, llevar a cabo, mensualmente, un encuentro con lo mejor de la intelectualidad cubana contemporánea, para así contribuir a enriquecer la espiritualidad del ser humano.



Presentarán en el Sábado del Libro título: Cuentos populares cubanos de humor



En el espacio Sábado del Libro se presentará el título: Cuentos populares cubanos de humor de Samuel Feijóo, publicado por la Editorial Letras Cubanas, el día 18 de enero, a las 11:00 a.m. en la Calle de madera de la Plaza de Armas. Relatos populares recopilados por toda la isla con jocosa sabiduría, conforman esta antología de cuentos en la cual aparecen los personajes tradicionales: el isleño, el gallego, el guajiro, el negro ocurrente. Samuel Feijóo se remonta a las fuentes más antiguas de la literatura folklórica de todos los tiempos en una reflexión permanente sobre el ser humano y sus relaciones con el mundo.



Entregarán Premios Villanueva en jornada por el Día del Teatro Cubano



Los Premios Villanueva, otorgados por la Sección de Crítica, Investigación y Teatrología de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), serán oficialmente entregados este 22 de enero, Día del Teatro Cubano, a las mejores puestas de las artes escénicas exhibidas en 2019. A las cinco de la tarde en la Sala Villena de la UNEAC tendrá lugar la cita, una de las acciones más esperadas de las Jornadas Villanueva, iniciativa que cada año rinde tributo a los gritos de ¡Viva Cuba libre! pronunciados en el teatro Villanueva durante sus funciones del 21 y 22 de enero de 1869. La Jornada, organizada por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) para todo el mes, saludará esta vez los 151 años de los Sucesos de Villanueva y los 40 del Festival, con un intenso programa de conferencias, paneles, presentaciones literarias, puestas teatrales y danzarias, talleres y proyecciones de materiales audiovisuales. El patio del CNAE, la Sala Adolfo Llauradó del Centro Cultural Vicente Revuelta, el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, la Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y la Galería Raúl Oliva, entre otros, serán las sedes capitalinas de esta fiesta teatral de principios de año y que llegará a todo el país.



